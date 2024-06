Vítězné ANO je v Bruselu ve výhodné pozici. Babišovi lidé si už řekli o vlivné posty

Hnutí ANO má v Bruselu po vítězných volbách do Evropského parlamentu výhodnou vyjednávací pozici. Pokud by mu europarlamentní frakce Obnova (Renew) nevyšla s jeho požadavky ohledně obsazení postů vstříc, ANO by ji mohlo opustit, čímž by frakce spadla ze strategického třetího místa v parlamentu.

ANO, které volby v Česku vyhrálo s 26,14 procenta, přineslo evropským liberálům sedm mandátů. Je tak druhou nejpočetnější delegací ve frakci po Francouzích, kteří mají 13 mandátů z celkového počtu 79 europoslanců. Součástí frakce bylo již za předchozího volebního období. Pokud by hnutí expremiéra Andreje Babiše nyní odešlo, Obnova spadne ze strategického třetího místa v parlamentu a její pozici převezmou Evropští konzervativci a reformisté se 73 mandáty. Sedmička europoslanců ANO je tak v situaci, kdy si může říct o vliv v parlamentu, což také udělala. Na schůzkách se zástupci frakce v Bruselu tento týden si řekli o členství v několika strategických výborech parlamentu a nevylučují ani místo ve vedení celého sněmu. Konkrétně ANO požaduje, aby jejich zástupce dostal místo ve výborech pro regionální politiku, vnitřní trh a ochranu spotřebitele, výbor pro otázky životního prostředí a pro vnitro a občanské svobody. Právě na půdě výborů se rodí podoba nové legislativy unie. Plénum europarlamentu pak jednotlivé návrhy přijímá, nebo je zamítne. Regionální výbor bude partnerem Evropské komise při schvalování nového víceletého rozpočtu EU a jeho klíčovou položkou zůstanou dotace chudším regionům. V tomto výboru si tak ANO bude moci "pohlídat", kolik peněz bude téct do Česka. Usednout by do něj chtěla podle svých prohlášení lídryně Klára Dostálová. Ve výboru pro životní prostředí se budou řešit možné úpravy Green Dealu, které ANO slibovalo v kampani. Do něj by mohl usednout europoslanec Martin Hlaváček, který platí za experta na zemědělství. Předpokládá se, že k případnému rozvolnění "zelených" cílů dojde právě v oblasti zemědělství. Související Paralýza tahounů Evropy. Brusel se otáčí doprava, přitvrdí vůči migraci i Green Dealu Ve výboru pro otázky vnitra a občanských svobod se bude probírat migrace a také tady se Babišovo hnutí netají ambicemi - chce zrušit nedávno přijatý migrační pakt. Do tohoto výboru by mohli usednout dosavadní poslanec za ANO a nově europoslanec Jaroslav Bžoch nebo europoslanec Ondřej Knotek. "Tyto výbory jsou pro nás prioritní," řekl Bžoch. Hnutí by rádo sedělo ve vedení alespoň dvou výborů, což znamená, že si řekne o post předsedy nebo jednoho z místopředsedů. Které přesně to budou, je podle Bžocha věc dalšího vyjednávání. Podle informací Hospodářských novin a deníku Aktuálně.cz si ANO bude nárokovat také post jednoho z místopředsedů celého parlamentu. Liberálové coby třetí nejsilnější frakce budou mít na takovou funkci nárok. "Vyloučit to nemohu, možná to bude součástí balíčku. Se sedmi mandáty jsme pro frakci zajímavý partner," uvedl Knotek. V Česku se mezitím po eurovolbách řeší hlavně výběr nového českého zástupce do Evropské komise, o kterém rozhodne vládní koalice. Hnutí STAN chce podle informací Seznam Zpráv nadále navrhnout nově zvolenou europoslankyni Danuši Nerudovou navzdory tomu, že s ní jako s lídryní kandidátky očekávali větší volební úspěch, a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. Oba kandidáty by mělo projednat vedení Starostů příští týden. Související EU se otočí doprava. Do vlády se derou "vlastenci", osud von der Leyenové je nejistý Pokud by se pětikoalice neshodla ani na jednom jméně, nabízí se podle informací Hospodářských novin a Aktuálně.cz jako kompromis diplomatka Edita Hrdá. Ta je nyní českou velvyslankyní při EU v Bruselu. Řeší se také možná portfolia pro nového komisaře. Česko by si podle zdrojů zapojených do jednání mohlo říct o agendu pravidel hospodářské soutěže, klimatu (Green Deal), dopravy, kde se bude jednat mimo jiné o budoucí vodíkové infrastruktuře v EU, a oblast veřejného zdraví, kde se řeší tendry na léky či generika. Zvažuje se ale i možný nový post komisaře pro snižování regulace a dohled nad převáděním unijní legislativy do domácího práva. "Pokud by měl pod sebou výkonnou strukturu, lidi, bude to potenciálně zajímavý post hlídacího psa vnitřního trhu," řekl Hospodářským novinám a Aktuálně.cz zdroj blízký jednání. Video: Objímání Babiše, zpytování u Pirátů. Jak strany reagovaly na výsledky eurovoleb (9. 6. 2024) 1:01 Objímání Babiše, zpytování u Pirátů. Jak strany reagovaly na výsledky eurovoleb. | Video: Reuters, Aktuálně.cz/Volební štáb ANO/Fillipa Turka/Pirátů