Evropská komise zažaluje Polsko u unijního soudu, a to kvůli kontroverznímu zákonu, na jehož základě bude začátkem července nuceno odejít do důchodu asi 40 procent soudců polského nejvyššího soudu. S odvoláním na nejmenované unijní činitele to uvedla agentura Reuters. "Komise rozhodla, že se bude soudit," cituje Reuters svůj zdroj. Postup komise ale pravděpodobně přijde až příliš pozdě na to, aby předčasnému odchodu soudců do penze zabránil, neboť zákon vstoupí v platnost 3. července.