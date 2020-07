Ježíšovi vojáci: V Brazílii roste moc evangelíků, víra prorůstá i do drogových gangů

Brazilský prezident Jair Bolsonaro už počtvrté vyměnil ministra školství. Nově jím je bývalý evangelický kazatel Milton Ribeiro. Evangelická církev a hlavně její konzervativní členové tvoří v době, kdy Bolsonarova popularita vlivem epidemie koronaviru klesá, důležitou základnu jeho podporovatelů.

"Jsem si jistý, že prezident Bolsonaro bude odvádět skvělou práci, protože je jediným prezidentem republiky, který je posvěcený od Boha," zaznělo loni na podzim během nedělní mše v Šalamounově chrámu v Sao Paulu. V nedávno postavené, moderně zařízené replice chrámu, který podle židovské tradice stál v 10. století před naším letopočtem v Jeruzalémě, tato slova pronesl Edir Macedo, evangelický kněz a vlivný brazilský podnikatel.

Jeho kázání si tehdy vyslechlo na deset tisíc věřících. Macedo je považován za nejbohatšího náboženského vůdce na světě a jeho vliv na brazilskou společnost není zanedbatelný. Jairu Bolsonaovi přišla taková podpora vhod.

Od konce 80. let Macedo vlastní třetí největší televizní stanici v Brazílii RecordTV, která každý den vyhrazuje určitou část vysílání náboženským pořadům. Ostatně kazatelé se na televizních obrazovkách v Brazílii objevují stále častěji.

A nejen tam. Macedo v roce 1977 založil vlastní evangelickou církev s názvem Univerzální církev Božího království, jejíž představitele motivuje, aby vstupovali také do politiky. Jedním z nejúspěšnějších politiků je Macedův synovec Marcelo Crivella, farář, gospelový zpěvák a od roku 2017 starosta Rio de Janeira.

Vliv evangelické církve v Brazílii v posledních letech sílí. Přitom ještě donedávna byla Brazílie považována za jednu z největších katolických zemí na světě. Katolická odnož křesťanství byla po staletí nejrozšířenějším náboženstvím v zemi z celého latinskoamerického regionu.

Proměna během jedné generace

V posledních desetiletích ale Brazílie prošla nevídanou transformací. Ještě v 80. letech minulého století se devět z deseti Brazilců hlásilo ke katolické víře, v dnešní době už je to jen necelá polovina populace. K evangelické církvi se nyní hlásí skoro třetina obyvatel. Proměna probíhá tak rychle, že podle odborných odhadů bude do dvou let v zemi víc evangelíků než katolíků.

Sám prezident Bolsonaro jde příkladem. Narodil se v Rio de Janeiru do katolické rodiny, před čtyřmi lety se ale nechal znovu pokřtít v řece Jordán evangelickým knězem.

V prezidentských volbách před dvěma lety pak evangelíci tvořili podstatnou část jeho voličů. Podle průzkumů mu dalo hlas skoro 70 procent Brazilců, kteří se hlásí k některé z evangelických církví.

Bolsonaro si je získal svým ultrakonzervativním postojem k sexuálním menšinám a podporou tradiční rodiny. "Naše spojenectví s Bolsonarem je velmi silné, protože sdílíme stejné hodnoty," vysvětluje pastor Salinas Malafia, jeden z nejvlivnějších evangelických vůdců v zemi.

O novo ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, até que tentou apagar o vídeo, mas a internet não deixou. Além de defender a violência como forma de punir crianças, o novo ministro também ataca as universidades e diz que as instituições ensinam 'sexo sem limites'. pic.twitter.com/vsKb6LAi4i — Humberto Costa (@senadorhumberto) July 11, 2020

Ježíšovi vojáci

Evangelická církev také vytlačuje tradiční afrobrazilská synkretická náboženství, jako je například Macumba nebo Kandomble, která vznikla smícháním původní víry afrických otroků a katolického vyznání Brazilců s evropskými kořeny. A to někdy dost brutálním způsobem, církevní hodnostáři totiž nevstupují jen do politiky.

Na novou víru se obrací miliony lidí ve městech, chudinských favelách i na venkově. Evangelické vyznání má své příznivce i mezi členy zločineckých organizací a drogových kartelů. Vznikají tak pouliční gangy bojující proti "ďábelským" praktikám náboženských menšin. Napadají svatyně a katolické kostely, zabíjejí kněze.

"Někteří si říkají Ježíšovi drogoví dealeři. Jsou ozbrojení, prodávají drogy, ale cítí se oprávněni zakazovat africká náboženství kvůli tomu, že jsou spojená s ďáblem," uvedl pro americký list Washington Post Gilbert Stivanello, velitel speciálního policejního oddělení, které v Rio de Janeiru vzniklo kvůli častým zločinům z náboženské nesnášenlivosti.

Americký deník také na konci loňského roku přinesl příběh Marcose Figueireda, kněze praktikujícího Kandomble. Jednoho dne na dveře jeho chrámu zabouchali tři ozbrojenci z gangu Ježíšovi vojáci. "Nikdo tady nic takového nechce. Máš týden na to, abys s tím skončil," oznámili mu, výhružně vystřelili do vzduchu a zmizeli.

Brzy nato vtrhli do jiného chrámu v okolí, kde donutili šestaosmdesátiletou farářku Kandomble zničit všechny posvátné věci používané v tradičních rituálech. Figueiredo věděl, že nemá na vybranou, a svůj chrám raději zavřel.

Misionáři v Amazonii

Podpora konzervativních evangelíků se Bolsonarovi hodí i v jeho snahách o proniknutí do Amazonie, jejíž přírodní bohatství chce hospodářsky využít. Do odboru Národní nadace pro indiány (FUNAI), který má na starosti vztahy s nekontaktovanými amazonskými kmeny, letos jmenoval bývalého misionáře Ricarda Lopese Diase.

Původně obchodní cíl vytěžit nerostné bohatství v amazonské oblasti Bolsonaro ospravedlňuje i tím, že indiány civilizuje a obrátí na víru. "Více než 15 procent státního území je vymezeno jako území domorodých kmenů. V těchto izolovaných oblastech Brazílie žije méně než milion lidí, kteří jsou ve skutečnosti využíváni a manipulováni nevládními organizacemi. Společně tyto obyvatele integrujeme a budeme s nimi jednat jako se všemi ostatními Brazilci," napsal Bolsonaro na Twitter hned druhý den po nástupu do funkce prezidenta.

