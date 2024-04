Europoslanci schválili revizi společné zemědělské politiky, podpořili farmáře

Europoslanci na plenárním zasedání ve Štrasburku schválili revizi společné zemědělské politiky Evropské unie. Nová pravidla mají podpořit farmáře, kteří již několik měsíců protestují v řadě unijních zemí a stěžují si na nedostatečné výdělky, byrokracii, rostoucí náklady i špatné podmínky při hospodaření na půdě.

Návrh, jehož cílem je zejména zmírnit administrativní zátěž zemědělců, podpořilo 425 europoslanců, 130 jich bylo proti a 33 se zdrželo. Z 21 českých europoslanců jich pro revizi hlasovalo 16, proti byli všichni tři pirátští europoslanci. Luděk Niedermayer (TOP 09, lidovecká frakce EPP) a Ondřej Knotek (ANO, liberální frakce Renew) se zdrželi.

"Toto je důležitý krok k zefektivnění společné zemědělské politiky a zajištění její větší podpory pro zemědělce a životní prostředí," uvedla česká europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL, lidovecká frakce EPP). "Změny pomohou zjednodušit administrativu, snížit zátěž pro malé zemědělce a zároveň zachovat environmentální aspekty zemědělské politiky," dodala.

Čeští pirátští europoslanci návrhy naopak zkritizovali. Byly podle nich šité horkou jehlou a místo očekávaného zlepšení pro farmáře vytvoří nejspíš jen další zmatek a nejistotu.

"Rozvolňuje se několik různých režimů najednou, například pro využití půdy, střídání osiva nebo pro použití chemických přípravků v zemědělství. Kvůli nejasnému výkladu se může stát, že na tom prodělají malí a poctiví farmáři, kteří by si rádi uchovali úrodnou půdu i pro další generace. A naopak ze změn mohou těžit velké agroholdingy," řekl europoslanec Mikuláš Peksa.

Nařízení musí schválit Rada EU

Nařízení nyní musí ještě formálně schválit Rada EU, tedy zástupci jednotlivých členských států. Belgické předsednictví již dříve informovalo, že pokud europoslanci návrh přijmou v podobě, na které se dohodl Zvláštní výbor pro zemědělství (SCA), Rada EU přijme stejné znění. Po schválení Radou bude nařízení zveřejněno v Úředním věstníku EU a vstoupí okamžitě v platnost.

Zemědělci budou moci uplatňovat revidované environmentální podmínky pro své žádosti o finanční podporu EU již v letošním roce.

Unijní exekutiva v polovině března vyhověla zemědělcům a navrhla zrušit některé ekologické požadavky, které na ně dosud měla v rámci společné zemědělské politiky. Cílem návrhů Evropské komise bylo poskytnout farmářům větší prostor při plnění určitých environmentálních podmínek.

Jedním z požadavků na farmáře je například vyčlenit část půdy pro podporu biologické rozmanitosti. Plnění podobných podmínek bude nyní dobrovolné. Komise rovněž navrhla osvobodit od kontrol zemědělce s méně než deseti hektary půdy, tedy dvě třetiny všech příjemců podpory v rámci společné zemědělské politiky.

Současné plenární zasedání Evropského parlamentu je posledním v tomto legislativním období, europoslanci na něm proto hlasovali o obrovském množství návrhů, které bylo potřeba ještě "prohlasovat", než začne volební kampaň. Podle informací ČTK by měli europoslanci během těchto čtyř dnů hlasovat o asi 90 normách a sedmi rezolucích. Poslední zasedání přilákalo i velké množství novinářů, nejspíš jich dorazilo až tisíc. Volby do EP se konají od 6 do 9. června.