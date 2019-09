EU podle Johnsona už unavují "nekonečné odklady". Chtějí už další fázi brexitu, tvrdí

Evropská unie má brexitu plné zuby a chce dohodu, řekl britský premiér Boris Johnson v rozhovoru s BBC. Sedmadvacítku už podle něj unavují "nekonečné odklady" a ráda by, aby nastala další fáze brexitového procesu, jednání o budoucích obchodních vztazích. Johnson zopakoval, že Spojené království z bloku odejde 31. října.

Stane se tak podle Johnson navzdory novému zákonu proti neřízenému brexitu, který ho nutí požádat Brusel o odklad, pokud nebude uzavřena nová dohoda.

Jak se hodlá zákonem řídit a přitom vyvést zemi ze společenství i bez dohody o podmínkách tohoto kroku, ale neupřesnil. Dodal jen, že bude ctít ústavu.

Kritiky jeho rozhodnutí přerušit schůzi parlamentu obvinil z toho, že "plácají". Tvrzení, že poslancům zabránil v jejich práci, označil za žvásty. Dolní sněmovna podle něj bude mít příležitost se brexitem zabývat před unijním summitem 17. října i po něm.

Johnson s BBC hovořil po dnešní návštěvě v Lucembursku, kde jednal se šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a hlavním unijním vyjednávačem Michelem Barnierem. Řekl, že jej povzbudila ochota EU jednat s Londýnem o tom, jak se vyhnout brexitu bez dohody. Připustil ale, že zásadní průlom nenastal.

Johnson řekl, že ohledně stavu jednání s EU je "opatrně optimistický". Unie už podle něj chce ukončit dva a půl roku trvající tahanice o podmínky britského odchodu.

"Nevidím žádný smysl v tom zůstávat v EU po 31. říjnu, odejdeme. A vlastně je to to, co by chtěli i naši přátelé a partneři v EU. Myslím, že už mají toho všeho plné zuby. Chtějí pracovat na nových vztazích se Spojeným královstvím. Už mají po krk těch nekonečných jednání, nekonečných odkladů," řekl Johnson.

Dodal, že na dohodě s EU "tvrdě pracuje", a zopakoval, že žádná dohoda nebude, pokud unie neustoupí ve sporu o takzvanou irskou pojistku, která je součástí dokumentu. Podle něj se jedná o několika alternativách k tomuto opatření. Juncker ale naznačil, že Londýn zatím s žádným funkčním řešením nepřišel.