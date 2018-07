Unijní vyjednavač o brexitu Barnier odmítl klíčový návrh Londýna na plynulý pohyb zboží

Evropská unie nemůže a nebude delegovat výběr svých cel, daně z přidané hodnoty (DPH) či dalších poplatků na zemi, která není členem evropského bloku, a nepodléhala by tak unijnímu dohledu. Na tiskové konferenci s novým šéfem britského vyjednávacího týmu Dominikem Raabem to novinářům řekl hlavní unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier.

Brusel - Diplomat tak odmítl jeden z klíčových návrhů, kterým se Londýn snažil zajistit plynulost pohybu zboží přes novou hranici, až Británie opustí Evropskou unii. Budoucí celní uspořádání musí podle Barniera chránit výběr příjmů pro unijní země a evropský rozpočet a nezatěžovat podniky ani občany dodatečnými náklady.

"Každé celní uspořádání či celní unie - a vždy říkám, že této možnosti je EU otevřena - musí tento princip respektovat," poznamenal Barnier s tím, že celní unie by také znamenala přijetí evropských pravidel společného trhu se zbožím. Úspěch středeční mise šéfa Evropské komise (EK) Jeana-Claudea Junckera ve Washingtonu podle Barniera ukazuje význam společné evropské obchodní politiky. "Společně jsme silnější," dodal.

Barnier připomněl, že brexit pro Londýn znamená, že Británie opět převezme kontrolu nad "svými penězi a hranicemi", Evropská unie si ale tuto kontrolu ze své strany chce udržet také.

Nedávno zveřejněná představa Londýna o budoucnosti vzájemných vztahů po brexitu je podle Barniera přes některé trvající otázky významným posunem. Londýn dal v nynějším jednacím kole navíc záruky otevírající cestu k hladké kooperaci v bezpečnostní oblasti, například při výměně dat o pachatelích trestných činů nebo teroristech.

Obě strany mají zájem úzce spolupracovat i na mezinárodním poli, třeba v otázkách hospodářských sankcí. Barnier připomněl, že Británie je stálým členem Rady bezpečnosti OSN.

Obě strany chtějí, jak připomněl nový britský vyjednavač Raab, mít do října uzavřenou dohodu o konkrétních aspektech odchodu Británie. Shoda už panuje asi na osmdesáti procentech textu, například ohledně zachování práv občanů či finančního vyrovnání a přechodného období do konce roku 2020, dál ale není vyřešena otázka režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. Pokud se nenajde lepší řešení, měla by podle EU platit "pojistka", která by v praxi znamenala, že Severní Irsko zůstane částí jednotného evropského trhu.

Kromě dohody o rozluce by v říjnu měl být jasný rovněž text politické deklarace o budoucí spolupráci v řadě oblastí. Raab upozornil, že Britové by v textu deklarace rádi viděli, kdy přesně budou nové cílové dohody uzavřeny. Podle návrhu britské vlády má jít o novou "rozsáhlou a spravedlivou" obchodní smlouvu, která by kromě dalších věcí řešila právě také otázku cel či co nejotevřenějšího vzájemného přístupu na trh se službami, včetně těch finančních.

Oba vyjednavači, kteří se tento týden viděli v krátké době už podruhé, se shodli, že rozhovory již dostaly novou dynamiku. Další vyjednávací kolo se má uskutečnit v polovině srpna.

Související video: Navždy spolu. Reklamní agentura natočila vtipný videoklip o brexitu