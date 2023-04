Nové prášky do půl roku v lékárnách. EU hledá cestu, jak zabránit nedostatku léků

Evropská komise ve středu načrtla, jak by měl vypadat "ideální" svět v oblasti léků. Ty klíčové by byly vždy a všude a nově vyvinuté medikamenty by se rychle dostaly i do chudších zemí Evropské unie. Nová pravidla pro farmaceutický průmysl mají zabránit situacím podobným té z loňského podzimu, kdy obyvatelé řady států EU včetně Česka odcházeli z lékáren s nepořízenou.

Kvůli prázdným skladům po vrcholu pandemie covidu-19 a výpadku v dodavatelských řetězcích z Číny a Indie chyběla v Evropě běžná antibiotika a léky na sezonní nemoci. Komise chce proto do farmaceutického průmyslu, který představuje byznys za 136 miliard eur (v přepočtu 3,2 bilionu korun), snáz dostat nové preparáty a podpořit jejich distribuci po všech členských státech, aby se sklady s léky zase začaly plnit. Brusel konkrétně zkracuje délku ochrany před konkurencí pro nově uváděné medikamenty. Dosud je to deset let, komise navrhuje osm. Během této doby na trh EU nesmí levnější generika se stejným účinkem. Výměnou za to se výrobcům výrazně zkrátí povolovací proces pro nově vyvinuté přípravky. Evropská léková agentura EMA má napříště dát razítko do 180 dnů namísto současných 400 podle návrhu komise. Firmy zároveň dostanou pobídky pro to, aby svoje výrobky distribuovaly do všech zemí EU, nejen do vybraných. Česko a další menší státy loni "odskákaly" rozhodnutí výrobců prodávat svoje léky spíše do těch větších a bohatších na západě Evropy, kde za ně dostali větší marži. Jednou z navrhovaných pobídek například je, že si firma prodlouží ochranu před konkurencí na trhu EU, pokud svůj lék pošle do všech členských zemí. Tato podpora výrobců spolu se seznamem "kritických léků", které bude muset každý stát držet v dostatečném množství, mají podle Bruselu do budoucna zabránit prázdným lékárnám. "Chceme, aby všichni Evropané měli rovný přístup k potřebným lékům a za přijatelnou cenu," shrnula na středeční tiskové konferenci eurokomisařka pro zdraví Stella Kyriakidesová. Související Za nedostatek léků v Česku mají nést odpovědnost firmy, které je dováží, řekl Válek "Komisi jde touto reformou hlavně o monitoring situace a koordinaci, tedy včasné varování a reakci, pokud se ukáže, že někde hrozí nedostatek léků," pokračovala místopředsedkyně komise za Česko Věra Jourová. "Pravomoci zemí v cenotvorbě léků, v daňovém zatížení, v podpoře uvádění nových léků a tak dále zůstávají nedotčené," dodala. Návrhy Bruselu teď dostanou k posouzení členské státy a také europoslanci. Teprve z jejich vzájemné debaty vzejde finální podoba změn - prvních po téměř dvaceti letech. Kdy by mohly vstoupit v platnost, zatím není jasné. Běžná doba je půldruhého roku až dva roky po zveřejnění, dohady evropských institucí ale mohou trvat i několik let. Související Z Česka se nelegálně vyvážely léky, podle kontroly zmizelo nejméně 130 tisíc balení Očekává se ostrá debata, protože farmaceutický průmysl patří mezi ty nejvíce prošpikované partikulárními zájmy výrobců. Kvůli tlaku lobbistů a kritice ze strany médií, že komise podléhá firmám, Brusel zveřejnění reformy několikrát odložil. "Bude záležet na dobré vůli členských států, jak rychle se podaří návrhy schválit," řekla k tomu Jourová. Odmítla však, že by si jimi komise nárokovala pravomoci, které jí nenáleží. "Jsme naopak v situaci, kdy členské státy stále častěji říkají: 'Komise, řeš zdravotní věci’," pokračovala. "Viděli jsme to dobře při covidu: jde o problémy, které přesahují hranice jednotlivých států a přesahují také jejich schopnosti s tím něco dělat."

