Z Česka se nelegálně vyvážely léky, podle kontroly zmizelo nejméně 130 tisíc balení

Z Česka byly podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv nelegálně vyváženy léky na předpis, zřejmě šlo o organizovanou činnost. Podle už pravomocně ukončených kontrol provozovatelů lékáren zmizelo nejméně 130 tisíc balení za téměř 67 milionů korun. Podle ředitelky ústavu Ireny Storové může být celková cena i dvojnásobná nebo vyšší.

"Kontroly odhalily celkem 14 případů, kdy si provozovatelé lékáren objednali léčivé přípravky, ale nezavedli je do lékárenských systémů," uvedla Storová. "Máme podezření, že jde o nelegální organizovanou činnost, která má za cíl tato léčiva vyvézt do zahraničí," dodala.

Léky si tak české lékárny sice objednaly, nevydávaly je ale českým pacientům a vůbec je neevidovaly ve svých skladových zásobách. Šlo například o léky na diabetes, astma, chronickou obstrukční plicní nemoc, vysoký krevní tlak či cholesterol, na epilepsii nebo proti krevní srážlivosti. Podle Storové šlo hlavně o léky, které jsou v zahraničí dražší než v Česku, kde je cena regulovaná.

"Takové léky pak mohou chybět pro české pacienty," uvedla. V dosud pravomocně ukončených kontrolách podle ní ústav nenarazil na podobné zacházení s antibiotiky nebo dětskými sirupy proti horečce, s jejichž nedostatkem se Česko v uplynulých měsících potýkalo. Další kontroly ale ještě pokračují.

"Máme jasné signály, že tato odhalení nejsou konečná. Celková cena může být i dvojnásobná nebo vyšší. Další řízení probíhají, nejsou pravomocně ukončena," vysvětlila. Jedna z kontrol podle ní například prokázala, že provozovateli lékáren se za 13 měsíců ztratilo ze systému více než 31 tisíc balení léčiv v hodnotě 17,5 milionu korun.

Ústav podle Storové informoval generální ředitelství cel, finanční ředitelství, policii, Českou lékárnickou komoru a ministerstvo zdravotnictví. Kraje podle ní mohou takovým provozovatelům i odebrat povolení k lékárenské činnosti. "Chceme navrhnout změnu zákona, aby bylo možné udělovat vyšší pokuty nebo případně zakázat činnost," doplnila. Provozovatelům za nedostatky ve vedení evidence skladových zásob a výdeje v lékárnách udělil ústav pokuty za 10,5 milionu korun.

Komora kritizuje přístup státního ústavu

Česká lékárnická komora uvedla, že nelegální vývoz je dlouholetým problémem, přesto dosud nebyla navržena změna zákona o léčivech, která by ústavu umožňovala účinnější odhalování a trestání vývozců. "Zmíněný návrh na navýšení pokut je spíše rezignací na skutečnou snahu řešit jádro problému, neboť jde o pokutu za přestupek spočívající v neplnění povinnosti vedení řádné evidence léčivých přípravků v lékárně, nikoliv za přestupek spočívající v nezákonném vývozu léků," uvedla komora.

"Nelegální činnost některých provozovatelů lékáren je opovrženíhodná a má být odhalována a tvrdě trestána," uvedla komora, který prý sama nabízela lékovému ústavu pomoc při odhalování těchto praktik.

Současně žádala, aby ústav poskytoval podklady pro to, aby komora mohla vést disciplinární řízení s těmi svými členy, kteří se na nelegální činnosti podílejí. "V takto vážných případech by mohli být obvinění i vyloučeni z komory, čímž by přišli o možnost vykonávat své povolání." Podle komory však ústav této nabídky nikdy nevyužil.