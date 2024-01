EU chce k volbám přilákat mladé, požádá o pomoc úspěšné zpěváky i známé sportovce

Evropská unie chce k volbám do Evropského parlamentu, které se uskuteční letos v červnu, přilákat i velké množství mladých lidí. Rozhodla se proto požádat o pomoc ty, kteří mohou mladé nejvíce zmobilizovat, tedy úspěšné umělce, herce, sportovce či další celebrity.

Mezi těmi, na které se chce Brusel v příštích dnech obrátit, patří také španělská zpěvačka Rosalía, italská rocková kapela Maneskin či belgický zpěvák a rapper Stromae, napsal belgický list The Brussels Times.

Dalšími oslovenými ze seznamu světových hvězd by měla být zpěvačka Dua Lipa či belgická hvězda Angèle. Cílem ale je obrátit se na co nejvíce umělců, sportovců či herců z celé sedmadvacítky, kteří mají velkou fanouškovskou základnu a mohli by motivovat mladé lidi, aby šli k volbám.

Informace o plánované kampani přicházejí jen pár dní poté, co přišel s nečekanou výzvou i místopředseda Evropské komise (EK) Margaritis Schinas. Ten na středeční tiskové konference požádal americkou zpěvačku Taylor Swiftovou, aby přilákala své evropské fanoušky k hlasování v evropských volbách.

"Nikdo nedokáže mobilizovat mladé lidi lépe než mladí lidé, tak to funguje," uvedl Schinas. "Myslím, že to funguje lépe, než když komisaři mluví z tiskového centra," dodal.

V této souvislosti zmínil, jak právě Taylor Swiftová loni v září vyzvala mladé Američany, aby se registrovali k prezidentským volbám, což den poté učinilo 35 000 lidí. "Taylor Swiftová koncertuje v květnu v Paříži, doufám, že něco podobného udělá i pro mladé Evropany. Doufám, že někdo z jejího mediálního týmu poslouchá tuto konferenci a předá jí náš vzkaz," doplnil tehdy místopředseda komise.