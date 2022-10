Další obraz. Ekologické aktivistky vychrstly polévku na van Goghovy Slunečnice

Bývalý ministr školství Petr Gazdík (STAN) se stal od začátku října poradcem svého nástupce Vladimíra Balaše (STAN). Serveru Deník N to řekla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Celý seznam poradců Balaše ale ministerstvo teprve zveřejní, a to do konce října.

Server Seznam Zprávy minulý týden bez oficiálního potvrzení uvedl, že mezi poradci zřejmě budou i bývalý prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka, ředitel společnosti Scio Ondřej Šteffl či předseda rady Národního akreditačního úřadu a bývalý ministr školství za ANO Robert Plaga. Podle Seznam Zpráv je v poradním týmu 15 lidí.

"Petr Gazdík je od 1. října 2022 zaměstnán na částečný úvazek v kabinetu ministra školství jako poradce," řekla Deníku N mluvčí ministerstva. "Na starosti bude mít především oblast regionálního školství," dodala. Gazdík odešel z funkce ministra kvůli kontaktům s podnikatelem Michalem Redlem, který je jedním z obviněných v korupční kauze Dozimetr kolem pražského dopravního podniku.