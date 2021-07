Bloudění obra Ever Given Suezem po měsících končí. Egypt povolil lodi konečně odplout

Přes 400 metrů dlouhá kontejnerová loď zablokovala Suezský průplav 23. března. Vyprostit se ji podařilo po šesti dnech. SCA posléze obří plavidlo za to, že blokovala dopravu v průplavu, držela ve Velkém Hořkém jezeru mezi severní a jižní částí průplavu.

SCA dříve soud informovala o tom, že se s majitelem lodi, japonskou společností Shoei Kisen, dohodla na vyrovnání, uvedl podle agentury AP soudní úředník, který si přál zůstat v anonymitě. Podrobnosti ohledně vyrovnání úřad nezveřejnil.

Správa původně požadovala odškodné 916 milionů dolarů (19,7 miliardy korun) na pokrytí záchranných prací, poškození pověsti a ušlých příjmů. Požadavek později snížila na 550 milionů dolarů. Kromě peněz má Suezský kanál dostat i remorkér.

Ever Given, která je podle Reuters jednou z největší kontejnerových lodí na světě, vyprovodí ze Suezu po slavnostním ceremoniálu dva remorkéry a dva vysoce postavení průvodci, uvádí místní zdroje.

Nákladní lodě opět proplouvají Suezským průplavem po uvolnění kontejnerového plavidla Ever Given. | Video: Associated Press