USA obvinily dva bývalé pracovníky Twitteru ze špionáže. Pracovali pro vládu Rijádu

Pražský magistrát ve čtvrtek zahájí výstavbu nové lávky z Císařského ostrova do Troje. Lávku pro město postaví za 128,3 milionu korun firma SMP CZ a měla by být otevřena do konce příštího roku. Můstek bude čtyři metry široký a bude sloužit pěším i cyklistům. V případě potřeby bude po lávce moci přejet i sanitka. Jejím základem bude ocelově vyztužená konstrukce, bude mít životnost 100 let a neměla by zevnitř korodovat.

Původní lávka se zřítila druhého prosince 2017 a zraněni byli čtyři lidé, z toho dva vážně. Město každému dalo 50 tisíc korun a na dalším odškodnění se domluvilo letos v lednu s pojišťovnou. Policisté obvinili dva muže z obecného ohrožení. Praha má s mosty dlouhodobě problémy. Ve špatném stavu je hned několik mostů přes Vltavu, mezi nimi například Libeňský, Hlávkův nebo Palackého most.