Izraelská firma přes WhatsApp zjistí vše o vlastníku mobilu. Teď ji žaluje mocný hráč

Facebook je často kritizován za to, že umožňuje zneužití dat svých uživatelů. Teď je to ale on, kdo se proti těmto praktikám ohrazuje.

Společnost u soudu v San Francisku žaluje izraelskou firmu NSO Group, že instalovala sledovací a odposlouchávací zařízení do aplikace WhatsApp, která Facebooku patří. Tu po celém světě používá přibližně 1,5 miliardy lidí. Žaloba uvádí, že zařízení umožnilo některým vládám špehovat politiky, diplomaty, novináře či lidskoprávní aktivisty. Izraelskou firmu Facebook viní z toho, že zařízení poskytla některým režimům, které ho využily nejen ke sledování, ale i zastrašování svých kritiků. Podle Facebooku byla tímto způsobem prolomena ochrana mobilů zhruba 1400 lidí letos v dubnu a květnu. Paradoxní je, že izraelského zařízení využily i vlády zemí, které nemají diplomatické vztahy s židovským státem. Například Spojené arabské emiráty nebo Saúdská Arábie. "Odmítáme obvinění a budeme se jim bránit. Jediným důvodem pro dodávky našich technologií zpravodajským službám států je pomoc v boji proti terorismu a zločinnosti," uvedla v prohlášení firma NSO. Opozičníci v ohrožení Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI) tvrdí, že přes WhatsApp tímto způsobem režim v Rijádu sledoval občany Saúdské Arábie, kteří spolupracovali s AI. Na špehování přes WhatsApp si stěžují také opoziční politici nebo kritici vlády z Mexika, Rwandy, Mosambiku nebo Maroka. AI vyzvala izraelské ministerstvo obrany, aby odebralo NSO vývozní licence do zemí, jejichž občanům hrozí represe a pronásledování. NSO kromě jiného čelí obvinění i z toho, že "napomohla" ke sledování a pak vraždě saúdskoarabského novináře a kritika režimu Džamála Chášukdžího. Ten zmizel během návštěvy saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu v říjnu 2018, jeho tělo se nenašlo. Izraelskou firmu se sledováním Chášukdžího spojuje jeho přítel Umar Abdalazíz. Související Zuckerberg se v americkém kongresu snažil uklidnit obavy z nové digitální měny Velmoc v IT NSO Group vznikla v roce 2010 a založili ji bývalí příslušníci izraelské armádní rozvědky. Specializuje se na produkty, které umožňují sledování. Zaměstnává zhruba pět stovek lidí, sídlo společnosti je v Herzliji, severně od Tel Avivu. NSO vyvinula technologii nazvanou Pegasus, která umožňuje přístup k datům v mobilu, sleduje pohyb telefonu a zachycuje dění v okolí mobilu kamerou a mikrofonem. Izrael patří ke světovým lídrům v komunikačních technologiích a v počtu start-upů, které přicházejí s inovacemi v této oblasti. Slavný bestseller autora Dana Senora se přímo jmenuje Start-up Nation: Příběh izraelského hospodářského zázraku. Izraelští vývojáři sestrojili například USB flash disk, software pro odesílání a přijímání textových zpráv ICQ nebo aplikaci Viber. O tom, jak využívá technologií ve výzvědné činnosti, Izrael neinformuje. Je však známé, že se Izraelci v roce 2017 nabourali do počítačů teroristů z Islámského státu. Zjistili podrobnosti jejich plánu o ukládání výbušných zařízení do laptopů na palubách letadel. Zjištění vedla k jejich přechodnému zákazu na palubách některých leteckých společností. Facebook sbírá data o lidech, kteří na něm ani nejsou. Podívejte se ve videu jak 1:43 Facebook má několik služeb, které monitorují aktivitu na internetu, i když na této sociální síti v tu chvíli nejsme. Jan Hrušovský vám ukáže jak. | Video: Jan Hrušovský