Druhý den rozhovorů Trumpa s Kimem. Spekuluje se i o konci korejské války

Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un zahájili druhý den jednání ve Vietnamu. Předpokládá se, že hlavním tématem rozhovorů bude odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Spekuluje se rovněž, že by se oba vůdci mohli dohodnout na vyhlášení konce korejské války, která skončila v roce 1953 pouze podpisem příměří, nikoli uzavřením řádné mírové smlouvy.

Šéf Bílého domu na úvod schůzky zopakoval své víkendové prohlášení, že na proces jaderného odzbrojení KLDR nespěchá. Ocenil zároveň, že Severní Korea zastavila své nukleární a raketové testy.

"Nespěchám. Rychlost není důležitá. Důležité je, abychom dospěli k dobré dohodě," řekl Trump, čímž podle tiskových agentur znovu relativizoval možnost zásadního průlomu na summitu v Hanoji.

Severokorejský vůdce uvedl, že udělá maximum, aby hanojské rozhovory přinesly pozitivní výsledek. Média si rovněž všímají toho, že Kim Čong-un dnes patrně vůbec poprvé odpověděl na dotaz zahraničního novináře.

Otázku položil reportér amerického listu The Washington Post David Nakamura, který zjišťoval, zda Kim věří v možnost dosažení dohody s Trumpem. "Na odpověď je teď příliš brzy, ale nejsem v tomto ohledu pesimistický," odvětil Kim

Podle britského listu The Guardian je možné, i když poměrně nepravděpodobné, že severokorejský diktátor již během svých cest do Číny reagoval na dotaz některého z čínských novinářů. Nepochybně ale do dnešního dne neodpověděl na žádnou otázku západního reportéra, píše The Guardian.

Po úvodním krátkém setkání před novináři spolu vůdci Spojených států a Severní Koreje hovořili asi 30 minut mezi čtyřma očima, poté se odebrali k jednání v širším kruhu s poradci. Následně spolu nejvyšší představitelé USA a KLDR pracovně poobědvají a kolem 8:00 SEČ mají podepsat společné prohlášení. Trumpova tisková konference se plánuje v 9:50 SEČ.