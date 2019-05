Žádné slunce a bolesti. Drogový boss Prcek trpí ve vězení, možná chystá další útěk

+21 fotografií

Někdejší šéf mexického drogového kartelu Sinaloa Joaquín Guzmán, přezdívaný Prcek (El Chapo), byl shledán vinným z pašování drog do Spojených států. Nyní čeká na rozhodnutí o délce svého trestu. Až k tomu dojde, bude zřejmě poslán do vězení ADX Florence v americkém státě Colorado. Tam končí ti nejnebezpečnější zločinci. Podívejte se, jak to uvnitř vězení vypadá. Foto: Profimedia.cz