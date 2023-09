"Dohnali ho k sebevraždě." Prominentní ukrajinský politik spolykal v nemocnici prášky

V kyjevské nemocnici zemřel bývalý šéf správy Chersonské oblasti (ukrajinská obdoba funkce krajského hejtmana) Hennadyj Lahuta. Rozporuplný politik vedl region v době ruské agrese a okupace Chersonu. Bylo mu 49 let.

Podle poslance ukrajinského parlamentu za Chersonskou oblast Serhije Chlana politik spáchal sebevraždu. "Pravděpodobně si vzal velkou a smrtelnou dávku prášků," napsal Chlan na Facebooku.

Případ ukazuje na složité dědictví ruské invaze, se kterým se zřejmě bude Ukrajina ještě roky potýkat. Lahuta se narodil v Záporožské oblasti dále na východě a v Chersonu žil až od konce devadesátých let. Vlastnil soukromou bezpečnostní agenturu a v roce 2015 byl zvolen do Chersonské oblastní rady za Opoziční blok. Proruské seskupení politiků, kteří odmítali revoluci na Majdanu z roku 2013 a svržení prezidenta Viktora Janukovyče.

Šestadvacátého října 2021 - tedy pouhé čtyři měsíce před invazí - se stal šéfem Chersonské oblasti poté, co jeho předchůdce lidé zvolili jako poslance do ukrajinského parlamentu. Pak přišel 24. únor 2022 a ruská agrese proti Ukrajině. Okupanti z Krymu napadli Chersonskou oblast a její hlavní město Cherson obsadili víceméně bez boje 2. března.

Lahuta na několik dní zmizel a nebylo jasné, kde je. Šířily se zvěsti, že uprchl nebo že kolaboroval s ruskými okupanty. Podle Serhije Chlana ale zůstal ve městě a snažil se zabránit tomu, aby se důležité dokumenty a počítače nedostaly do rukou Rusů. Také pomáhal s evakuací lidí, kterým hrozilo zatčení okupačními vojsky.

Za několik dní se objevil ve městě Kropyvnyckyj, mimo dosah okupantů. Ukrajinou se nesly informace o tom, že zradil. "Čelil obvinění, že vydal okupantům Chersonskou oblast, ačkoliv v povinnostech vyplývajících z jeho funkce není nic o obraně. Na rozdíl od jiných z Chersonu v prvních dnech invaze neutekl," dodává poslanec Chlan, který také tvrdí, že Lahuta už neunesl tlak, kterému byl vystaven. Věděl totiž mnoho o tom, kdo se jak v prvních dnech invaze choval. "Dohnali ho k sebevraždě," upozornil Serhij Chlan.

Obvinění Lahuty

Ruští okupanti formálně odvolali Lahutu z funkce šéfa Chersonské oblasti 26. dubna 2022 a v týž den na jeho místo jmenovali kolaboranta Vladimira Salda. Paradoxní je, že 9. července téhož roku odvolal Lahutu z funkce také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdůvodnil to "novými skutečnostmi, které vyšly najevo".

Podle listu Ukrajinska pravda byl Lahuta podezřelý z padělání dokumentů a prodeje automobilu, který dostal jako služební. Hrozilo mu v případě odsouzení až dvanáct let vězení. Z vlastizrady ale obviněn nebyl.

Rychlé obsazení Chersonské oblasti Rusy vyvolalo na Ukrajině rozhořčení a také pátrání po těch, kteří zradili a umožnili okupantům rychlý postup. Nejvýše postaveným a veřejně jmenovaným zrádcem je zatím bývalý ředitel tajné služby SBU v Chersonu Serhij Kryvoručko. Ten nařídil svým podřízeným, aby opustili město ještě před příchodem Rusů, v rozporu s rozkazy prezidenta Zelenského.

Kryvoručko sám nebo některý z jeho podřízených také okupantům poslali údaje o zaminování přístupových tras z Krymu do Chersonu, aby se jim Rusové mohli vyhnout a rychleji obsadit celou oblast. Kryvoručkovi lidé tak zabránili v prvních hodinách invaze tomu, aby ukrajinští obránci vyhodili do vzduchu Antonivský most přes řeku Dněpr. Tím také umožnili Rusům rychlý přesun do Chersonu.

Novinář z tohoto města Alexandr Korňakov řekl v květnu přímo v Chersonu reportérům Aktuálně.cz, že skutečnou příčinou rychlého pádu oblasti byl podle něj nedostatek ukrajinských vojáků. Prostě nemohli být všude. "Ráno 24. února začala invaze a už odpoledne jsme viděli a slyšeli ruské kolony tanků a vojenské techniky. V Chersonu na rozdíl od jiných měst téměř nebyla armáda, byla přesunuta jinam. Vojáci deváté brigády kladli odpor, ale neměli šanci," vysvětlil Korňakov.

Rusové se z Chersonu stáhli loni 11. listopadu, ale stále okupují východní břeh Dněpru.

