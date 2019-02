Do Venezuely dorazila první dodávka humanitární pomoci, podle CNN překonala i blokádu

před 47 minutami

Humanitární pomoc, kterou se v těchto dnech snaží dostat do Venezuely místní opozice a jíž se snaží prezident Nicolás Maduro zabránit, už dorazila do země. Americké televizi CNN to řekl ve čtvrtek zástupce portorického guvernéra Luis Rivera Marín. Neuvedl ale, kudy se první dodávka pomoci do Venezuely dostala. Bylo to zřejmě letecky.

"Viděli jsme velmi smutné obrázky blokád pozemních cest z kolumbijské Cúcuty do Venezuely," uvedl Rivera. "Podařilo se nám ale najít některé trasy a dodávka už dorazila. Věříme, že ani vojáci to nemohou zastavit," dodal. Několik hodin předtím guvernér Portorika Ricardo Rosselló řekl kolumbijskému rozhlasu, že očekává potvrzení přistání letadla na místo určení a že už je připravena i loď s humanitární pomocí. Ve středu se na sociálních sítích objevily fotografie blokády na mostě Las Tienditas, který spojuje Kolumbii a Venezuelu a který od vybudování v roce 2016 nikdy nebyl otevřen kvůli špatným vztahům Madura s kolumbijskou vládou. Očekávalo se ale, že právě tudy by se měly dodávky humanitární pomoci do Venezuely dostat. Podle opozičního poslance Franklyna Duarteho umístili cisternu a dva nákladní návěsy na most venezuelští vojáci. Prezident Maduro totiž humanitární pomoc odmítá a tvrdí, že Venezuelci ji nepotřebují a že se tak USA a Kolumbie snaží o intervenci. Ve Venezuele je už několik let nedostatek základních potravin a nemocní umírají kvůli nedostatku léků. Velký podíl na této situaci má současná socialistická vláda a její řízená hospodářská politika. Tento týden Maduro uvedl, že Venezuelci nejsou žebráci a že vše, co potřebují, si dokážou vyrobit sami. Předseda venezuelského parlamentu Juan Guaidó, jehož v předchozích dvou týdnech uznalo více než 40 zemí za prozatímního prezidenta s úkolem uspořádat svobodné prezidentské volby, opakovaně vyzval armádu, aby vstup humanitární pomoci do země umožnila. Podle něj bez ní hrozí smrt až 300 tisícům lidí. Video: Venezuelská armáda zablokovala most na hranicích s Kolumbií Venezuelská armáda zablokovala most na hranicích s Kolumbií. Brání průjezdu aut s humanitární pomocí. | Video: Asociated Press | 00:59