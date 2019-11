Dílo Mistra vyšebrodského oltáře získal v dražbě neznámý kupec za 158 milionů korun

Středověký obraz Trůnící Panna Marie s dítětem z dílny Mistra vyšebrodského oltáře byl na sobotní aukci ve Francii vydražen za pět milionů eur. Konečná cena včetně aukční přirážky činí 6,2 milionu eur, v přepočtu přes 158 milionů korun. Obraz chtěla získat Národní galerie, nakonec jej nabyl neznámý kupec.

Před dražbou se přitom odhad pohyboval v přepočtu mezi 10,2 milionu až 15,3 milionu korun. Konečná částka po dramatickém přihazování v aukční síni v Dijonu tak tvoří více než osminásobek předpokládané ceny.

O obraz nazvaný Trůnící Panna Marie s dítětem měla zájem i Národní galerie Praha, nakonec jej ale nezískala, uvádí mluvčí českého ministerstva kultury Michaela Lagronová. Vláda možný nákup obrazu projednala v polovině listopadu. "Malba má vysokou uměleckou kvalitu a je i přes přemalované architektonické pozadí ve velmi dobrém stavu," uvedl tehdy vládní materiál.

Obraz malovaný temperou na dřevě byl dlouhá léta v domě dijonské rodiny, která neměla tušení, že po generace dědí dílo jednoho z nejvýznamnějších českých představitelů vrcholné gotiky.

"Majitelé obraz považovali za obyčejný dekorativní panel a chtěli ho prodat společně s nepříliš hodnotnými stříbrnými předměty a koupelnovým nábytkem," popisuje šťastný objev znalec Hugues Cortot ze skupiny Turquin, která aukci pořádala.

Experti, včetně pracovníků Národní galerie a Ústavu dějin umění Akademie věd, potvrdili, že se jedná o dílo anonymního českého malíře vrcholné gotiky Mistra vyšebrodského oltáře. Ten byl pojmenován podle své nejvýznamnější práce, devíti deskových maleb na hlavním oltáři v klášterním kostele cisterciáků ve Vyšším Brodě.

Zájem o nákup středověkého obrazu byl enormní, malbu nakonec získal neznámý kupec, který přihazoval po telefonu. České instituce v aukci neuspěly. "Je nám to líto," uvádí Michaela Lagronová. "Cena ale podle ministerstva neodpovídá reálné hodnotě," doplňuje mluvčí ministra kultury Lubomíra Zaorálka z ČSSD.

Prodaná malba zobrazuje Pannu Marii oděnou v modrém šatu a zlatém plášti, jak na rukou drží Krista. Ten se jednou ručkou chytá za nohu a druhou tiskne palec madony. Podle odborníků je podobné přirozené gesto na obrazech z poloviny 14. století výjimečné.

Na trhu se v poslední době objevilo jiné dílo připisované dílně Mistra vyšebrodského, obraz s námětem Zvěstování Panně Marii, který může být variantou jedné z devíti jeho částí. Národní galerii ho za 65 milionů korun nabízel soukromý majitel. O ceně se však diskutovalo, mimo jiné proto, že předloni byl obraz nabídnut v dražbě ve Frankfurtu nad Mohanem. Za tehdejší vyvolávací cenu 110 tisíc eur, v přepočtu asi 2,8 milionu korun, se nevydražil. Po dražbě jej za neznámou cenu koupil současný majitel.

Nárůst ceny vysvětlovala Národní galerie pod vedením dnes již bývalého ředitele Jiřího Fajta tím, že v době dražby se nevědělo, zda je obraz pravý. Kupec riskoval, ale státní instituce podle Fajta tak jednat nemůže. Proto také dílo ve frankfurtské akci nekoupila.

Historik umění Jan Royt na jaře uvedl, že jde o výjimečné dílo. "Jsme v tržní ekonomice, musíme to respektovat," řekl. Nově objevený obraz by podle něj měl stát zakoupit za jakoukoli cenu. Obraz patří Nadačnímu fondu Richarda Fuxy, který v říjnu uvedl, že jednání se státem selhala a ještě letos dá obraz do aukce. Může tak učinit, neboť ministerstvo kultury dílo neprohlásilo za památku, jak navrhoval Národní památkový ústav.