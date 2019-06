Babiš je vnímaný jako autoritář, blíží se bod zlomu. Obří protesty pohledem Západu

Úterní masové demonstrace proti premiéru Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové, které se účastnilo až 120 tisíc lidí, si všiml nadprůměrný počet zahraničních médií. Do středečního ranního souhrnu zprávu dokonce zařadil prestižní americký list New York Times. Podle politologů z Velké Británie a Německa bude teď velmi záležet, jak se Babiš k celé situaci postaví. Zdůrazňují také blížící se třicáté výročí sametové revoluce.

"Normálně česká politika rezonuje tak možná v Süddeutsche Zeitung nebo v Bavorsku a Sasku, tentokrát se protest do médií dostal skutečně hodně," potvrzuje analytik Milan Nič z berlínského zahraničněpolitického think-tanku Německá společnost pro zahraniční politiku (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik).

"Je to i kvůli působení některých německých europoslanců v kauze evropských fondů," naznačuje Nič důvody a připomíná vlivnou německou političku Ingeborg Grässleovou, která jakožto předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu otázku možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše opakovaně řešila.

Demonstranti na pražském shromáždění, které bylo patrně největší od pádu komunismu v tehdejším Československu, premiéra vyzývali k demisi kvůli střetu zájmů a čerpání evropských dotací firmou Agrofert. Podle návrhu auditu Evropské komise holding inkasoval neoprávněně stovky milionů korun.

Němečtí čtenáři jsou podle Niče právě na toto téma velmi citliví. "Jednak mají pocit, že Německo platí příliš mnoho a že ty fondy jsou zneužívané," vysvětluje. "A navíc je to prostě téma, na kterém se veze celá střední a východní Evropa. Že projevuje málo solidarity v migraci a jiných tématech a naopak dostává peníze, které zneužívá," popisuje.

Například německý list Süddeutsche Zeitung ve svém článku zdůrazňuje, že Babiš zprávu Evropské komise o svém možném střetu zájmů označil za "útok" na Českou republiku.

Podle Seana Hanleyho, britského politologa a experta na českou politiku z University College London, bude teď velmi záležet na tom, jak se Babiš bude v celé kauze chovat. "Je teď vnímaný v podstatě jako odlehčenější verze Viktora Orbána (maďarského autoritářského premiéra, pozn. red.)," myslí si Hanley. "Samozřejmě že to tak úplně není, mezi jednotlivými středoevropskými zeměmi jsou velké rozdíly, ale média tady to tak vnímají," dodává.

S tím souhlasí i Milan Nič. "Tady není moc velká rozlišovací schopnost, co se týče členů Evropské unie ze střední a východní Evropy. Od migrační krize je celkové vnímání prostě negativní," říká. Česko i Slovensko byly ale podle něj až dosud vnímány jako ty konstruktivnější a méně problematičtí partneři, což se nyní může změnit.

Pozornost nemůžeme přeceňovat

Míru pozornosti, která se na Českou republiku upíná ze zahraničí kvůli protestům organizovaným v posledních týdnech spolkem Milion chvilek pro demokracii, nicméně nelze podle analytiků přeceňovat. "Nás v Británii teď v podstatě zajímají tři věci: brexit, Donald Trump a výročí vylodění v Normandii," vyjmenovává Sean Hanley důvody, proč Babiš z titulků novin brzy zase zmizí.

Protestujícím ale podle něj pomáhá, že se demonstrace konají zrovna 30 let od pádu komunismu. "Většina lidí tady ví, že v roce 1989 byla (ve střední a východní Evropě) revoluce. A Babiš je tak vnímaný jako autoritář, proti kterému stojí dav na náměstí," vysvětluje politolog. Přesto se domnívá, že premiér demonstrace ustojí. "Má podporu ve vlastním hnutí a těžko si třeba představit, že by prezident Miloš Zeman vedení vlády svěřil někomu jinému," dodává Hanley.

Dosud spíš dvojznačně chápaný šéf české vlády, spíš pragmatik než euroskeptik, se tak dostává na tenký led. "Blížíme se k nějakému bodu zlomu ve vnímání Andreje Babiše. To nejhorší, co může udělat, je začít hrát 'orbánovsky' v evropských tématech," je přesvědčený Nič. Zároveň připomíná, že Česko, stejně jako zbylých 27 členů Evropské unie, čeká důležitý úkol vybrat nového šéfa Evropské komise, obsadit všechny další vysoké pozice v EU, ale také se třeba podělit o portfolia, která připadnou komisařům z jednotlivých států.

Pro stávající komisařku Věru Jourovou (ANO), která bude post obhajovat, by Babiš chtěl získat co nejvlivnější agendu. "Tím, jak se na Babiše teď upíná pozornost, jeho výroky v Praze budou velmi důležité," předestírá Nič.

Známější Zeman

Co se týče Babišova obrazu v Německu, českému premiérovi podle Milana Niče chybí citlivost pro tamní politiku. "Když tu byl na návštěvě, nebyl vůbec vidět. Zeman má větší jméno," myslí si.

"V dnešní velké koalici navíc nemá žádného partnera, a když si nedá pozor, může se dostat do polohy, ze které se jen velmi těžko bude dostávat," upozorňuje analytik na fakt, že jediný ideologicky blízký partner Babišova hnutí ANO, němečtí liberálové ze strany FDP, je momentálně v opozici.

"A to vše se odehrává před velmi důležitým třicátým výročím pádu železné opony," upozorňuje Nič na oslavy, které se v České republice a v Německu chystají letos na podzim. "Je to pro Němce velmi důležitý moment, a pokud se oslavy v Praze odehrají v pro něj negativní atmosféře, bude to promarněná šance Němcům znovu připomenout zásluhy Československa i České republiky," uzavírá Nič.

Podívejte se na rozhovor s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii