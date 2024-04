"Je mi zle z toho, co se děje na Ukrajině." Evropští politici zaútočili na šéfy států

Silné emoce ovládly čtvrteční jednání europarlamentu. "Je mi zle z toho, co se děje na Ukrajině," obořil se belgický europoslanec Guy Verhofstadt na Evropskou radu, kterou tvoří premiéři a hlavy států. Europoslanci se rozhodli kvůli zemi napadené ruskými agresory jít s klíčovou unijní institucí do souboje.

„Je mi zle z toho, co se děje na Ukrajině,“ obořil se europoslanec Guy Verhofstadt na Evropskou radu. | Video: Blahoslav Baťa

Verhofstadt připomněl ruské útoky z poslední doby, které ničí ukrajinská města a energetickou infrastrukturu. "Za skandální považuji to, že Evropa, která otevírá dveře Ukrajině, a Evropská rada nejsou ani schopny v takové naléhavé situaci rozhodnout o vyslání systémů protivzdušné obrany," rozčiloval se na zasedání bývalý belgický premiér.

"(Unijní šéf zahraničí a bezpečnostní politiky Josep) Borrell nám řekl, že je v Evropě celkem 100 systémů Patriot. Oni (Ukrajinci) žádají sedm pro ochranu měst. A my Evropané je zveme, aby přišli do Evropské unie, ale nejsme to schopni udělat," bouřil se za frenetického potlesku kolegů Verhofstadt.

Europarlament pak na jeho podnět odmítl podepsat audit rozpočtu Evropské rady a Rady ministrů na rok 2022 ve snaze vyvinout kvůli Patriotům tlak na vedoucí představitele unie.

Server Politico je k Verhofstadtově iniciativě skeptický. Podle něho jde o krok, který je všeobecně považován za parlamentní divadlo, protože zákonodárný sbor nemá žádnou pravomoc donutit Radu k poskytnutí zbraní.

Navíc se obě instituce EU dlouhodobě o rozpočty přou. Evropská rada se podle Politica odmítá zapojit do auditních kontrol europarlamentu. Ten zase už od roku 2009 nepodepsal Radě žádný audit za plnění rozpočtu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na další vlnu útoků ze strany Ruska na Twitteru poznamenal: "Potřebujeme systémy protivzdušné obrany a další pomoc na obranu, ne jen zavírat oči a vést dlouhé diskuse."

