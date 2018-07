Debata o migraci rozhodne o osudu EU, tvrdí kancléřka Merkelová. V Německu čelí další kritice

Postup při řešení problému migrace rozhodne o tom, zda přetrvá Evropská unie. Podle agentury DPA to ve středu řekla německá kancléřka Angela Merkelová během debaty Spolkového sněmu k rozpočtu na rok 2018.

Berlín - Německá kancléřka Merkelová při debatě v parlamentu dodala, že Evropa potřebuje právně přijatelnou, realistickou a solidární odpověď na otázku migrace, která nebude přetěžovat lidi. Mezitím se německé vládní strany pokoušejí dospět ke shodě na podobě takzvaných tranzitních center pro žadatele o azyl na německo-rakouské hranici. Kancléřka zdůraznila, že uprchlíci by v centrech strávili nanejvýš 48 hodin.

"Musí existovat větší pořádek ve všech způsobech migrace, aby lidé věřili, že právo a pořádek budou prosazeny," prohlásila šéfka německé vlády. Připomněla přitom, že na summitu EU minulý týden v Bruselu se všichni přes různé názory na problém migrace shodli v tom, že ho nemohou řešit jednotlivé země samy, nýbrž, že "je to úkol, který se týká všech".

Merkelová také uvedla, že množství lidí, kteří se na člunech dostávají do Evropy přes Středozemní moře, pokleslo o 95 procent. Přesto, jak dodala, se musí posílit ochrana vnějších evropských hranic. Slíbila přitom, že Německo k tomu svým dílem přispěje.

I ve středu ovšem zazněla ve Spolkovém sněmu na adresu kancléřky kritika za její dosavadní přístup k migračnímu problému. Šéfka frakce extremistické a zároveň nejsilnější opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelová Merkelovou obvinila, že její trvání na liberální migrační politice rozdělila Německo i Evropu.

"Německo se pod vaší vládou stalo motorem a stabilizátorem chaosu," řekla opoziční politička. "Ukončete tu tragédii a prosím, odstupte!" vyzvala Merkelovou.

O azylovou politiky se v uplynulých týdnech přely strany vládní konzervativní unie CDU/CSU. Ty se tento týden dohodly na kompromisu - zřízení takzvaných tranzitních center na německo-rakouské hranici, ale shody je nyní třeba dosáhnout také mezi CDU/CSU a třetí vládní stranou, sociální demokracií (SPD).

Podle agentury DPA se však mezi stranami, jejichž špičky mají o záležitosti dál jednat ve čtvrtek, rýsuje sblížení. Merkelová dnes řekla, že žadatelé o azyl stráví v tranzitních centrech pod policejním dohledem nanejvýš dva dny. "Musí nám stačit 48 hodin, to říká ústava," zdůraznila dnes kancléřka v rozhovoru s televizí ARD. Po uplynutí této doby musí být žadatelé o azyl přesunuti do normálních zařízení pro uprchlíky.

Ne uzavřeným táborům

Podle DPA se Merkelová a šéf CSU a ministr vnitra Horst Seehofer snaží omezením pobytu v tranzitních centrech na dva dny vyjít vstříc SPD, která dosud zdůrazňovala, že nebude akceptovat žádné "uzavřené tábory". SPD už vyjádřila opatrný optimismus, že dojde ke shodě. Seehofer chce ještě předtím o záležitosti jednat ve Vídni s rakouskou vládou. V rozhovoru se zpravodajskou televizí n-tv dnes Seehofer odmítl kritiku, že plánovaná centra jsou vlastně internačními tábory.

CDU se s bavorskou CSU v pondělí dohodly na tom, že tranzitní centra vzniknou na třech hraničních přechodech na německo-rakouské hranici. Odtud mají být vraceni žadatelé o azyl, kteří už jsou registrováni v jiných zemích EU. Na tom je ale třeba se dohodnout i s Rakouskem.

Seehofer by podle německého tisku mohl jako tranzitní centra využívat stávající zařízení spolkové policie, takže by nemusely být budovány nové velké objekty. Šéf CSU to údajně navrhl už na úterním koaličním výboru.

