Data z Facebooku byla pro cílenou reklamu prakticky k ničemu, tvrdí Cambridge Analytica

před 34 minutami

"Cambridge Analytica není žádný záporák z bondovky," řekl zástupce společnosti Clarence Mitchell.

Londýn - Psycholog Aleksandr Kogan, přes jehož aplikaci získala firma Cambridge Analytica (CA) přístup k údajům z desítek milionů účtů na Facebooku, v úterý v britském parlamentu uvedl, že jeho projekt byl pro účely úzce zacílené reklamy nevhodný. Mluvčí CA na následné tiskové konferenci označil data od Kogana za "prakticky k ničemu", pokud jde o určování osobnostních rysů uživatelů.

Kogan je jednou z ústředních postav celého případu, neboť jím vyvinutý osobnostní dotazník je jediným potvrzeným zdrojem CA pro data z facebooku. "Rozhodně jsme jim data předávali, to je nezpochybnitelné," řekl Kogan mediálnímu výboru britského parlamentu. Dodal, že bývalý šéf CA Alexander Nix o tomto dříve zákonodárcům lhal.

Data předaná analytické společnosti ale podle Kogana nebyla příliš užitečná "pakliže je cílem zadávat cílené reklamy na facebooku". "Popravdě řečeno, nástroje platformy poskytují společnostem mnohem efektivnější způsob pro oslovení lidí na základě jejich osobností, než je použití hodnocení uživatelů z naší práce," uvedl psycholog v písemném stanovisku pro poslance.

Podobně se vyjadřoval také zástupce CA Clarence Mitchell, podle něhož byly údaje od Kogana "jen o malinko lepší než pouhé hádání", napsal web deníku The Guardian. Nečestně získaná data prý v rámci práce na kampani současného amerického prezidenta Donalda Trumpa použita nebyla a CA už je smazala. "Cambridge Analytica není žádný záporák z bondovky," řekl Mitchell, podle něhož je působení společnosti mnohými zkreslováno.

"Takže, jak se zdá, data, za něž utratili milion babek, byla k ničemu. Nepoužili je na Trumpa. Návrh ohledně brexitu selhal. A nejdůležitější bod: Cambridge Analytica není žádný záporák z bondovky. Uf. Jsem ráda, že se vše vyjasnilo," poznamenala na twitteru reportérka The Guardian Carole Cadwalladrová, která aktivity CA dlouhodobě sleduje a stála za průlomovou reportáží o bývalém analytikovi společnosti Christopherovi Wyliem. V tweetu odkazovala také na práci CA na kampani za odchod Británie z EU, kterou Mitchell předtím popřel.

Facebook dříve uvedl, že díky Koganovi mohla CA tajně získat informace až o 87 milionech uživatelů. Bývalá manažerka poradenské firmy Brittany Kaiserová přitom před týdnem britskému parlamentu řekla, že CA měla vícero podobných zdrojů informací. Zda vůbec, případně do jaké míry CA přispěla k Trumpovu volebnímu vítězství nejspíše nelze přesně určit ale Alexander Nix brzy po něm prohlásil: "V podstatě každé sdělení, které Trump vydal, bylo odvozeno z dat."

Skandál kolem britské firmy způsobil velké problémy společnosti Facebook, která se omluvila a slíbila do budoucna lepší ochranu uživatelských dat. Zároveň kritizovala "podvod" ze strany CA a Kogana. "Podle mě si uvědomují, že jejich platforma byla vytěžována zleva zprava tisíci dalších a já jsem byl pouze ten smolař, kterého nějak spojili s Trumpovou kampaní, a jsme tam, kde jsme," řekl v úterý Kogan.

Deník Financial Times v pondělí informoval o tom, že kontroverzní odborník na podzim 2015 ve Facebooku pracoval jako konzultant. "To, co jsem je učil, byly lekce vyplývající z práce s daty nashromážděnými pro Cambridge Analytica," citoval Kogana list. Facebook ale Financial Times řekl, že o Koganových aktivitách spojených s CA tehdy nevěděl.