"Tanky jsou mi u pr...." Americký voják bez obalu popsal, co teď Ukrajina potřebuje

Americký veterán bojující za Ukrajinu popsal pro server Business Insider, jak nyní vypadají frontové boje s ruskými agresory. Podle Jonathana Poquettea jeho spolubojovníci teď nepožadují naléhavě dražší vybavení, jako jsou například tanky, ale zoufale potřebují dělostřelectvo a munici.

Poquett, který se od konce ledna zotavuje v Kyjevě ze zranění, tvrdí, že si vojáci rozdávají munici na příděl. Ukrajinci podle něho už přestali střílet na malé skupiny postupujících ruských vojáků, jak to dělali dříve. "Ukrajinci si řekli: 'No, jsou to jen dva nebo tři chlapi, možná čtyři. Stojí to opravdu za dělostřeleckou nebo minometnou střelu?'," popsal realitu Poquett.

"Dejte mi náboje. Dejte mi minomety. Dejte mi dělostřelectvo. Dejte mi věci, které umožní jednotlivým vojákům bojovat a zabíjet Rusy," řekl reportérům americký veterán, který je odstřelovačem u mezinárodní jednotky, která je součástí 59. motorizované brigády ukrajinské armády. Chosen Company je sice oficiálně označována jako průzkumná jednotka, ale často se využívá spíše pro frontové útoky a obranné akce.

Poquett tvrdí, že vojenská technika jako tanky sice má svůj význam, na čem nyní záleží, jsou ale munice, granáty, protipěchotní nebo jiné typy min, střely, různé raketové systémy. Zbraně, které mohou udržet vojáky naživu a zabránit Rusku v obsazení území, jsou podle Američana potřeba naléhavěji.

"Západ pořád dává tanky, bojová vozidla, jiná vozidla.... A já říkám: To mi je do značné míry u p**ele. Co dokáže jeden tank? Ne tolik, co 50 tisíc dělostřeleckých granátů, 5 tisíc minometných granátů. S dostatečným množstvím munice bychom je mohli doslova rozbít na kusy, až vyšlou další muže," řekl Business Insideru Poquett.

Když Poquett se svými bojovníky předával pozice jiné skupině, příchozí si říkali o jeho munici a granáty. "Začínalo to být tak zoufalé, že jsme doslova před odchodem vyndávali všechny náboje ze zásobníků, všechny granáty. Bylo to jako: 'Tady to máte, kluci, potřebujete to.'" vzpomíná americký veterán.

Ukrajina trpí kritickým nedostatkem munice a dalšího vybavení. Hlavním důvodem je, že republikáni ve Sněmovně reprezentantů USA zdržují další pomoc v hodnotě 60 miliard dolarů. Tento balíček zahrnuje téměř 14 miliard dolarů na nákup zbraní a munice.

Podle Poquetta jsou USA do jisté míry zodpovědné za to, že si Ukrajina není dostatečně schopná udržet pozice. Američan nicméně připouští, občas bránila postupu špatná ukrajinská taktika.

Evropské země v dodávkách munice sice pokračují, tvrdí ale, že nemají kapacity naplnit potřeby bránící se země. Ukrajina tak uvízla v kruhu, kdy se jí nedostává dostatečné pomoci, aby mohla plánovat. "Tyhle náboje postačí na dva měsíce, ale co za pět měsíců. Pak uplyne pět měsíců a je to zase stejné. Máme zase málo nábojů," dodává frustrovaně pro server Business Insider americký veterán bojující za Ukrajinu.

V lednu ukrajinský ministr obrany prohlásil, že obránci mohou každý den vystřílet jen třetinu toho, co Rusové. Ukrajina sice zvyšuje vlastní výrobu zbraní, ale Rusko také. Podle odborníků má agresor v této oblasti personální, materiální a průmyslové výhody, má mnohem větší počet obyvatel a mnohem více zdrojů.

