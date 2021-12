Další země vyhlásily diplomatický bojkot her. Za svůj krok zaplatí, oznámila Čína

Francouzský mediální konglomerát Vivendi chce do jara předložit nabídku na převzetí mediální společnosti Lagardere. Podnik to uvedl ve čtvrtek v tiskové zprávě. Pokud půjde vše podle plánu, bude to jedna z největších transakcí svého druhu v Evropě, která zásadně změní mediální scénu ve Francii, poznamenala agentura Reuters. Transakce by firmu Lagardere ocenila podle dřívějších propočtů asi na 3,4 miliardy eur (86,5 miliardy korun).

Vivendi uvedla, že v nejbližších dnech převezme téměř osmnáctiprocentní podíl, který v Lagardere drží fond Amber Capital. Ten patří mezi takzvané aktivistické investory, kteří se většinou snaží dostat do řídících orgánů a prosadit ve firmě zásadní změny.

Za každou akcii Lagardere Vivendi nabízí 24,10 eura, což je cena, o které se v této souvislosti mluvilo už v září. Následný návrh na převzetí celé firmy předpokládá, že cena zbývajících akcií bude stejná, uvedla dnes firma. Po převzetí podílu fondu Amber bude mít Vivendi v Lagardere asi 45,1 procenta akcií.

Na francouzském mediálním trhu se pohybuje i český investor Daniel Křetínský, jehož podnik tam od Lagardere už dříve koupil několik titulů, včetně například časopisu Elle. Křetínský má rovněž kontrolu nad podílem v holdingu Le Nouveau Monde, který je jedním z akcionářů skupiny Le Monde vydávající stejnojmenný deník.