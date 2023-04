Další "volání o pomoc" ruských mobilizovaných. Ani nevíme, kde jsme, tvrdí na videu

Na chybějící vedení i výplatu si ve virálním videu stěžuje skupina mobilizovaných ruských vojáků na východě Ukrajiny. Záznam se objevil na telegramovém kanálu ruskojazyčného zpravodajského serveru Astra. Jde o další ze série podobných svědectví, která poukazují na špatný stav ruské armády.

Vojáci na videu, kteří byli údajně povoláni do ruské armády již před několika měsíci, pocházejí z oblasti Moskvy a Ivanovsku. V poslední době prošli několika výcvikovými tábory, uvádí server Astra s odvoláním na jejich příbuzné. V tom posledním, v Rostově na Donu, jim najednou velitelé zabavili doklady a převezli je do Luhanské oblasti na Ukrajině. Podle informací zmíněného serveru se v této skupině nacházelo asi 170 mužů, kteří byli donuceni podepsat smlouvu s wagnerovci. Ti v čele s Jevgenijem Prigožinem nyní bojují zejména v oblasti Bachmutu.

"Řekli, že nám doklady vrátí do jednoho dne, jakmile vyrazíme. Od té doby uplynulo pět dní. Doklady stále nemáme," stěžoval si na záběrech jeden z pár desítek vojáků. "Nemáme žádné lidi z ministerstva obrany, také žádné důstojníky, velitele rot a čet. Nevíme, kde přesně se nacházíme," dodává.

Dle jeho slov také mnozí z mužů již nejsou v dobrém zdravotním stavu a přestávají být schopni plnit bojové úkoly. Potřebné lékařské pomoci se jim ale ve válečných podmínkách zatím nedostalo. "Také bychom rádi dostali své dokumenty s razítky a oficiálními označeními, abychom věděli, kde jsme, ke komu jsme přiděleni a jakou funkci plníme," pokračoval naštvaný voják.

Dále zdůraznil, že většina mužů slouží již téměř osm měsíců v kuse a neměla možnost se během této doby dostat domů. "Já sám nepotřebuju jet domů, ale ostatní by měli jet - vidět svoje děti, obejmout své manželky. To je velice důležité," apeloval nejmenovaný muž. "Vzhledem k tomuto vás žádáme, abyste nám poskytli slíbené volno," dodal.

Mezi další stížnosti v téměř sedmiminutovém videu patřilo také to, že vojáci nedostávají slíbenou výplatu nebo že dosavadní zásobování není pro jejich potřeby dostatečné. "Takže my jsme se všichni tady sešli, poslali nás sem a co teď? Copak na nás zapomněli?" řekl naštvaně muž.

Nejedná se však od začátku války na Ukrajině o první případ, kdy si ruští vojáci stěžují na žalostné podmínky. V prosinci například kolovalo po ruských kanálech video, v němž si instruktor ruského pluku ve městě Stavropol stěžoval, jak mobilizovaní muži postrádají vybavení a nejsou připravení na boje na Ukrajině. Podle něj přišli na frontu bez dostatečných ochranných pomůcek i potřebného termoprádla. "Nemají prakticky nic, jsou téměř úplně nazí," uvedl ve videu.

"Jsou skoro nazí." Ruský velitel ve videu ukázal žalostné vybavení mobilizovaných