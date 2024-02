Kde se ten puch vzal? Kapské Město zahalil odporný zápach, zdroj našli v přístavu

Úřady v jihoafrickém Kapském Městě zahájily vyšetřování poté, co se městem začal šířit odporný zápach. Dělníci kontrolovali, jestli něco neuniká z kanalizačních zařízení, a město aktivovalo tým pro ochranu životního prostředí, než byl objeven zdroj zápachu: loď zakotvená v přístavu, která převážela 19 000 kusů živého dobytka z Brazílie do Iráku, informoval zpravodajský server The Guardian.

Skupiny na ochranu zvířat uvedly, že "nepředstavitelný" zápach svědčí o podmínkách, ve kterým jsou zvířata na lodi přepravována, a kritizovaly praxi vývozu živých zvířat. Národní rada Společnosti pro prevenci krutosti na zvířatech (SPCA) uvedla, že se důrazně staví proti vývozu živých zvířat po moři a že na palubu lodi vyslala veterináře, aby posoudil životní podmínky zvířat. "Tento zápach svědčí o strašných podmínkách, v nichž se zvířata nacházejí, protože už dva a půl týdne strávila na palubě, kde se hromadí výkaly a čpavek," uvedla SPCA v prohlášení. "Zápach na palubě je nepředstavitelný, ale zvířata se s ním potýkají každý den." Podle internetových stránek Marine Traffic je 190 metrů dlouhá loď Al Kuwait plavidlem pro přepravu dobytka plujícím pod kuvajtskou vlajkou. Podle SPCA zakotvila v Kapském Městě, aby naložila krmivo.