"Co tady do p... děláte?" Lavrov před kamerami po dotazu na Prigožina neudržel nervy

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se na summitu skupiny BRICS v jihoafrickém Johannesburgu minulý týden odmítal vyjádřit ke smrti Jevgenije Prigožina. Přítomným novinářům se vyhýbal a na dotaz korespondenta televizní stanice Current Time jen reagoval vulgární poznámkou.

"Co tady do pr*ele děláte?" odvětil Lavrov korespondentovi stanice Current Time. | Video: Rádio Svobodná Evropa

"Jak případná Prigožinova smrt ovlivní ruské zájmy v Africe?" zeptal se ve čtvrtek reportér Anton Benediktov ruského šéfa diplomacie, který právě za přítomnosti ochranky a novinářů pochodoval po chodbě. "Co tady do pr*ele děláte?" odvětil v tu chvíli Lavrov a pokračoval dál ve své rychlé chůzi. Benediktov ruského politika dál následoval a otázku mu položil ještě jednou. V tu chvíli ale již Lavrov nastoupil do výtahu a odjel.

Na třídenním setkání bloku rozvíjejících se zemí Lavrov zastupoval ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten se připojil pouze přes předem nahrané video, což Kreml vysvětluje jeho naléhavými pracovními záležitostmi. Ve skutečnosti ale jeho absence pravděpodobně souvisí s mezinárodním zatykačem, který na Putina vydal Mezinárodní trestní soud (ICC). Jihoafrická republika totiž patří mezi státy, které mají povinnost zadržet po vstupu na své území každého, na koho ICC zatykač vydal.

Ruští vyšetřovatelé v neděli oficiálně potvrdili, že při středečním pádu letadla šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin zemřel. Na základě genetické analýzy uvedli, že identita zemřelých souhlasí se jmény uvedenými na seznamu pasažérů, v němž figurovalo i Prigožinovo jméno. Na palubě s ním bylo dalších devět lidí včetně dalších představitelů Wagnerovy skupiny.

K příčině pádu letadla se však vyšetřovatelé nevyjádřili, podotkla agentura AP. Na internetu se ale kvůli Prigožinovým sporům s Putinem nejvíce spekuluje o tom, že letoun byl sestřelen nebo že na jeho palubě explodovala bomba. Mluvčí ruského prezidenta v pátek odmítl podezření Západu, že Prigožin byl zabit na příkaz z Kremlu.

Záběry ukazují pád letounu, při němž zahynul šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin: