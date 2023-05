"Slyšel jsem dobře?" Elitní americký politik na tiskovce zpražil ruského novináře

Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy reagoval ostře na ruského novináře z tiskové agentury RIA Novosti. Ten se při návštěvě Jeruzaléma zeptal amerického politika na to, zda "USA v blízké budoucnosti omezí dodávky zbraní a pomoc pro Ukrajinu," když to sám McCarthy nepodporuje.

Podle záběrů McCarthy nevěřil tomu, co právě slyší. "Slyšel jsem dobře? Zvuk tady není dobrý. On řekl, že nepodporuji Ukrajinu?," ptal se na mikrofon šéf americké sněmovny, a poté Rusovi vysvětlil na čí straně stojí. "Hlasuji pro pomoc Ukrajině. Podporuji pomoc pro Ukrajinu. Nepodporuji to, co vaše země udělala Ukrajině, nepodporuji ani vaše zabíjení dětí," řekl McCarthy ruskému reportérovi a dodal. "Měli byste se stáhnout."

McCarthy se podle agentury AP distancoval od některých členů své republikánské strany, kteří jsou proti další velké pomoci Spojených států Ukrajině, která se brání ruské invazi. "Budeme pokračovat v podpoře - protože zbytek světa to vidí tak, jak to je," řekl v závěru odpovědi směrem k ruskému novináři.

"Malá, ale hlasitá" skupina

Někteří republikáni, zejména z křídla bývalého prezidenta Donalda Trumpa, vyjadřují nahlas svůj odpor proti výdajům na pomoc proti agresivní válce ruského prezidenta Vladimira Putina. Marjorie Taylor Greeneová, Matt Gaetz a další chtějí pomoc Ukrajině snížit nebo dokonce zcela zastavit.

Na počátku svého působení v čele straníků McCarthy prohlásil, že žádný "bianko šek" pro Ukrajinu nebude. Od té doby ale trvá na tom, že jako předseda sněmovny podpoří úsilí USA postavit se Rusku. Zároveň slíbil, že se bude snažit zajistit řádný dohled nad penězi amerických daňových poplatníků, které se utrácejí zahraničí.

"Myslím, že McCarthy v Izraeli mluvil za většinu strany, a myslím, že ve svém postoji k Ukrajině je konzistentní," uvedla pro server Newsweek Patricia Crouseová, politoložka působící na univerzitě v New Havenu. "Loni sice řekl, že pro Ukrajinu nebude žádný "bianko šek", ale nikdy neřekl, že by USA měly ukončit svou podporu Ukrajiny, ani nikdy nesvalil žádnou vinu za vznik konfliktu na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle Crouseové skupina odpůrců pomoci Ukrajině je "malá, ale hlasitá".

Zelenskyj se v Kyjevě setkal s českým prezidentem Petrem Pavlem