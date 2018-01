Člen vedení protimuslimské AfD v Braniborsku konvertoval k islámu

před 1 hodinou

Příklon k islámu u politika strany, která usnesením schválila, že toto náboženství k Německu nepatří, vyvolal podle zákulisních informací v partaji velké pozdvižení.

Berlín - Protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) se ráda staví do role nekompromisní bojovnice proti šíření islámu ve spolkové republice. Nyní k němu však přispěl i jeden z jejích vlastních politiků. Člen předsednictva strany v Braniborsku Arthur Wagner totiž podle listu Tagesspiegel nedávno konvertoval k islámu.

"Je to moje osobní věc," sdělil deníku ke svému kroku Wagner. "Tlak žádný není. Nic se nezměnilo," řekl pak na otázku, jestli straničtí kolegové nyní nepožadují jeho odchod z předsednictva braniborské AfD.

"Pro nás to není žádný problém. Nemyslím si ani, že by to pro většinu strany byl problém. V AfD jsou i muslimové," vzkázal tiskový mluvčí strany Daniel Friese.

Tagesspiegel ale poznamenává, že v zákulisí příklon Wagnera k islámu vzbudil pozdvižení. Příliš překvapivé by to nebylo, vzhledem k tomu, že strana proti islámu tvrdě brojí. V létě 2016 například AfD vyzývala k pozastavení práva na azyl pro všechny muslimy přicházející do Německa s tím, že představují bezpečnostní riziko. Na stranickém sjezdu v květnu téhož roku zase schválila prohlášení, že islám nepatří k Německu.