Vlivný student může zhatit velkou koalici v Německu. "Hošík" z Berlína tepe do Merkelové i Schulze

před 6 hodinami

Šéf mládežnického křídla SPD Kevin Kühnert je zarytým odpůrcem chystané velké koalice s křesťanskými demokraty Angely Merkelové.

Berlín - Do německé politiky vstoupil Kevin Kühnert už v šestnácti letech. Dnes je mu osmadvacet a nelze ho přehlédnout.

Jako předseda mládežnické sekce sociální demokracie (SPD) vede kampaň proti velké koalici, kterou se SPD znovu chystá sestavit s křesťanskými demokraty.

Student politologie, který se narodil v západním Berlíně čtyři měsíce před pádem berlínské zdi, objíždí Německo a burcuje členy SPD s apelem: Nechoďme znovu do vlády s Angelou Merkelovou jako menší partner. Pojďme do opozice a pak se střetněme s křesťanskými demokraty jako jejich největší politický soupeř, jako to bývalo dříve.

Kühnertovi se sice nepodařilo přesvědčit většinu delegátů nedělní konference SPD v Bonnu, aby se proti velké koalici postavila, ale nelze hovořit jednoznačně o neúspěchu. 362 jich hlasovalo pro, 279 proti.

To znamená, že jeho názor sdílí 44 procent vedení strany.

"Model velké koalice je vyčerpaný, překonaný. V uplynulých letech strana vypadala spíš jen jako mluvčí vlády," hlásal od řečnického pultu v Bonnu.

Ve spolkových zemích Durynsko a Sasko-Anhaltsko místní organizace SPD "Gro-Ko" (zkrácený název pro velkou koalici) dříve odmítla, velký počet členů byl proti také v Berlíně a Severním Porýní-Vestfálsku.

#spdbt18 Juso-Bundesvorsitzender und Anführer der Groko-Gegner Kevin Kühnert hat die Delegierten erneut aufgefordert, mit Nein zu stimmen: https://t.co/IQ3arUR8FK pic.twitter.com/M2SDWbCdPe — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) January 21, 2018

Ani po nedělní konferenci není Kühnertův boj ztracený. Konečné slovo o nové vládě bude mít ve vnitrostranickém referendu 440 tisíc členů sociální demokracie.

Řeknou-li ne, čekají Německo pravděpodobně předčasné volby. Protože neúspěchem skončily i rozhovory o takzvané jamajské koalici mezi křesťanskými demokraty, Zelenými a liberální Stranou svobodných demokratů (FDP).

Další možnosti už Angela Merkelová nemá, neboť spolupráce s krajně pravicovou Alternativou pro Německo nebo krajně levicovou stranou Die Linke nepřichází v úvahu.

"Nevěřím, že můžeme být úspěšní, pokud budeme opět a opět utíkat do velké koalice s tvrzením, že alternativa je ještě horší," cituje Kühnerta týdeník Die Zeit.

Deník Bild mladého politika nazval v titulku "Hošíkem, který chce svrhnout Merkelovou". Problémem je ovšem i pro předsedu SPD Martina Schulze.

Ten musí vysvětlovat, proč po volbách 24. září nejprve jasně řekl, že sociální demokraté půjdou určitě do opozice. A později, že je Gro-Ko nejlepší alternativa. Nebo spíše nejlepší ze všech špatných.

SPD v záříjových volbách utržila historický debakl. Dostala jen dvacet procent hlasů. Současné průzkumy ji přisuzují kolem osmnácti procent. Kühnert se kloní k názoru, že je to výsledek dlouholetého vládnutí s Merkelovou v letech 2005 až 2009 a znovu od roku 2013.

"Strana prochází krizí důvěry. Ať se rozhodneme jakkoliv, bude to bolet a některé lidi naštveme," uzavřel projev na nedělní konferenci.

