Číňanka natáčela, jak to vypadá ve Wu-chanu. Skončila ve vězení a drží hladovku

Když se před rokem a půl začal Wu-chanem šířit koronavirus, rozhodla se 37letá bývalá právnička ze Šanghaje, že se do čínského města vydá a zdokumentuje, co se skutečně děje. Za videa, která se ale neshodovala s tím, co o situaci ve městě říkala čínská vláda, ji soud poslal na čtyři roky do vězení. Život ženy, která drží už přes rok hladovku, je nyní v ohrožení.

Čang Čan se nikdy novinařině nevěnovala. Pak si ale na internetu přečetla příspěvek jednoho z obyvatel Wu-chanu. "Psal, že se cítí, jako by ho tam nechali zemřít. Hodně se mě to dotklo," cituje francouzská stanice France24 video, které vzniklo jen krátce předtím, než policie ženu zatkla. Byla první z tzv. občanských žurnalistů na místě, kde natáčela neupravená, roztřesená a často jen pár vteřin trvající videa. Mluvila s obyvateli Wu-chanu a ukazovala, jak jsou tamní nemocnice plné. Vydala se do krematoria a popisovala, jak lidé museli zavřít kvůli lockdownu své podniky nebo že stoupla cena zeleniny. Ptala se, proč vláda umlčuje whistleblowery, kteří vynášejí utajované informace. Ve svých videích se nebála ani politiků v Pekingu. Když například vedení Wu-chanu oznámilo, že lidé by se měli naučit být centrální vládě vděční za to, jak šíření viru zvládá, zpochybňovala tato prohlášení. "Je vděčnost něco, co se dá naučit? Pokud ano, tak to bude předstíraná vděčnost. Jsme dospělí lidé, nemusí nás nic učit," cituje ji americký deník New York Times. Kritická byla i ve svém posledním zveřejněném záznamu, kde komentovala prostředky, kterými si úřady vynucují lockdown. "Vláda ovládá město zastrašováním a výhrůžkami," řekla. "To je skutečná tragédie této země." Zpočátku byla situace hektická a úřady měly plné ruce práce s koronavirem. Mnoho videí od Čang i od jiných lidí, která neladila s oficiálními zprávami oslavujícími vládní kroky, tak unikla cenzuře a dostala se na veřejnost. Když pak začali občanští žurnalisté, aktivisté či whistlebloweři mizet, Čang si stále nikdo nevšímal. Na serveru YouTube měla jen pár stovek sledujících. Změna přišla až v polovině loňského května, kdy se přestala ozývat přátelům. Jak se později dozvěděli, zatkla ji policie a převezla ji zpátky do Šanghaje. Trest čtyř let vězení Čang si vyslechla obvinění ze šíření lží a falešných informací a z toho, že mluvila se zahraničními médii. Protože s tím bývalá právnička, už dříve zatčená za podporu hongkongských aktivistů, nesouhlasila, zahájila protestní hladovku. Poté co se začalo její zdraví zhoršovat, začala jíst alespoň ovoce a sušenky. Další potravu přijímá podle svých advokátů nedobrovolně přes trubici, kterou jí zavádí do krku vězeňští dozorci. Čang má u toho podle nich svázané ruce. Související Nejdřív výhrůžky od policie, po smrti vyznamenání. První o covidu mluvil čínský očař Hladovka se už projevila na jejím zdraví. Když s ní loni v prosinci proběhl za zavřenými dveřmi soud, kterého se nesměla zúčastnit ani její rodina, přijela v kolečkovém křesle, její pleť měla nezdravou barvu a skoro nemluvila. Soud ji následně poslal na čtyři roky do vězení za vyvolávání hádek a problémů, což je podle amerického deníku obvinění, které běžně slýchají kritici vlády. "Byla v šoku. Nemyslela si, že to bude tak přísné," popsal její reakci jeden z advokátů Žen Čchüan-niou. Další občanští žurnalisté, kteří z Wu-chanu také zmizeli, odsouzeni nebyli. Dva byli nakonec propuštěni, i když jeden z nich je stále pod dohledem. Třetí reportér Fang Pin je dosud nezvěstný. Aktivisté už ve vězení zemřeli Čang s omezenou podobou hladovky nepřestala ani po vynesení rozsudku, drží ji proto už 15 měsíců. "Trvá na tom, že je nevinná a že nebude pravidelně jíst," řekla její matka. Žena, která během zatčení měla se svými 177 centimetry kolem 74 kilogramů, nyní váží takřka polovinu - méně než 40 kilogramů. Na konci letošního července byla hospitalizována s žaludečními vředy a do nemocnice zavolali i její rodinu. Nakonec se ale osobně neviděli, povolen byl jen telefonát. Po necelých dvou týdnech lůžko opustila a byla odvezena zpět do vězení. Související Reportér natáčel ve Wu-chanu a odhaloval rozsah nákazy. Pak na dva měsíce zmizel "Doufáme, že sama hladovku ukončí," uvedl její právník a kamarád Pcheng Jung-che. "A také doufáme, že ji dostaneme ven tak rychle, jak jen to bude možné." Sám ale dodal, že to není příliš pravděpodobné. Čínský systém povoluje předčasné propuštění z vězení ze zdravotních důvodů, hladovku do toho ale nepočítá. "Může ve vězení zemřít," myslí si Wang Ťien-chung, která vede lidskoprávní organizaci Humanitarian China. Podobné případy se už v minulosti staly - například aktivistka Cchao Šun-li zemřela v roce 2014 na zápal plic, když jí byla odmítnuta zdravotní péče. Držitel Nobelovy ceny míru Liou Siao-po zase zemřel krátce po předčasném propuštění z vězení v roce 2017 na rakovinu jater. Video: Takto to vypadalo loni v lednu v čínském městě Wu-chan 1:39 Pandemie na začátku: Takto to vypadalo v druhé polovině ledna 2020 v čínském Wu-chanu | Video: Reuters, Asociated Press