Čína varovala USA před rozmístěním raket, k opatrnosti vyzvala i americké spojence

Čína v úterý varovala Spojené státy před rozmístěním raket středního doletu v Asii a Tichomoří a vyzvala americké spojence v regionu, zejména Japonsko, Jižní Koreu a Austrálii, k opatrnosti. Pentagon podle svého šéfa plánuje rozmístit tyto rakety v Asii v řádu měsíců.

"Čína nezůstane netečná a bude nucena přijmout odvetná opatření, pokud Spojené státy v tomto regionu rozmístí rakety středního doletu odpalované ze země," prohlásil před novináři generální ředitel odboru kontroly zbrojení ministerstva zahraničí Fu Cchung.

Americký ministr obrany Mark Esper v sobotu uvedl, že by podpořil brzké rozmístění raket středního doletu v Asii. "Ano, chtěl bych to udělat," odpověděl Esper na dotaz novináře, zda by Pentagon podpořil rozmístění raket v Asii. "Byl bych raději, kdyby to bylo v řádu měsíců… Tyto věci ale mohou trvat déle, než čekáte, " doplnil Esper při své návštěvě v australském velkoměstě Sydney, kde zahájil svou týdenní návštěvu Asie a Oceánie.

Kde by měly rakety být rozmístěny, Esper neupřesnil s tím, že to bude záležet na rozhovorech se spojenci a na dalších faktorech. Zároveň ministr poznamenal, že by Čína neměla být počínáním USA příliš překvapena vzhledem k tomu, že "80 procent jejího arzenálu tvoří systémy raket středního doletu", a USA tak pouze chtějí mít podobné kapacity.

Spojené státy a Rusko oficiálně opustily v pátek smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF). Washington rozhodnutí od dohody odstoupit zdůvodnil jejím porušováním ze strany Ruska. Moskva obvinění odmítla.

Ujednání mezi SSSR a USA z roku 1987 zakazovalo výrobu, zkoušky a rozmisťování raket s doletem od 500 do 5500 kilometrů. Po jejím podpisu zničily oba státy 2692 pozemních balistických raket a raket s plochou dráhou letu s konvenční i jadernou náloží. Sovětské rakety byly v 80. letech rozmístěny i v Československu.

Americký prezident Donald Trump vyjádřil přesvědčení, že se podaří uzavřít novou smlouvu, do které by kromě Ruska byla zahrnuta i Čína.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí uvedl, že Rusko rozmístí nové rakety středního doletu, pouze pokud tak učiní Spojené státy, a vyzval k naléhavým jednáním, které by zabránily chaotickým závodům ve zbrojení.

Fu řekl, že Čína nemá v úmyslu uzavřít třístrannou dohodu o kontrole zbrojení s USA a Ruskem, ale bude i nadále zapojena do mnohostranných diskusí o odzbrojení.