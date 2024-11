Nechoďte protestovat, radši zničte hlasovací lístky, vyzvala Cichanouská před volbami

Běloruská exilová opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská poradila obyvatelům své vlasti, aby kvůli represím neprotestovali proti lednovým prezidentským volbám. A pokud budou muset jít k volebním urnám, aby raději poničili hlasovací lístky.

Cichanouská v rozhovoru s agenturou Reuters nadcházející hlasování označila za rituál, jenž má poskytnout dlouholetému autoritářskému vůdci země Alexandrovi Lukašenkovi falešnou legitimitu a svět vyzvala, aby výsledky neuznal.

V prezidentských volbách v roce 2020 vítězem úřady vyhlásily Lukašenka. Běloruská opozice volby označila za zfalšované, ve skutečnosti podle ní vyhrála právě Cichanouská. Západ výsledky odmítl uznat.

V Bělorusku se zdvihla obrovská vlna protestů. Statisíce lidí vyšly do ulic, ale režim protesty tvrdě potlačil. Desítky tisíc lidí pořádkové síly zadržely a tisíce z nich policisté zbili v celách. Desítky nezávislých médií a nevládních organizací úřady zakázaly. Řadu lidí soudy poslaly na roky za mříže. Hlavní opoziční představitelé skončili buď ve vězení, nebo uprchli ze země.

Cichanouská odešla do litevského exilu, přičemž cestuje po světě a snaží se přesvědčovat zahraniční politiky, aby podporovali prodemokratické hnutí v Bělorusku. Nyní se obává dalšího tvrdého zásahu, pokud Bělorusové vyjdou do ulic. "Protesty v tuto chvíli nemůžeme dovolit, lidé už čtyři roky zažívají brutální represe," řekla opoziční představitelka v rozhovoru, který agentuře poskytla v kanadské Ottawě.

"Tyto takzvané volby nejsou spouštěčem, který lidé potřebují. Proto žádám lidi, aby se neobětovali," uvedla opoziční vůdkyně a navrhla, že pokud by lidé byli nuceni jít k volbám, mohli by na znamení nesouhlasu znehodnotit své hlasovací lístky. Bělorusové podle ní navzdory pokračujícím represím vytvářejí protirežimní podzemní hnutí. "Náš boj, náš úkol je oslabit ho ekonomicky, oslabit ho politicky," uvedla s přesvědčením, že jakmile represe skončí, lidé budou znovu v ulicích.

Mezinárodní společenství vyzvala, aby výsledky lednového hlasování neuznalo. Demokratické země by podle ní mohly být odvážnější, hlavně pokud jde o uvalení dalších sankcí vůči běloruskému režimu. "Chápu, že to může nějak narušit pohodlný život občanů vašich zemí, ale někdy je potřeba obětovat trochu pohodlí pro větší cíle," uvedla opoziční politička, jejíhož manžela a někdejšího prezidentského kandidáta Sjarheje Cichanouského běloruský soud v roce 2021 poslal na 18 let za mříže.

Sedmdesátiletý Lukašenko, který je u moci od roku 1994 a je spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina, se bude 26. ledna formálně ucházet o své sedmé funkční období. Popírá, že by předchozí volby byly zmanipulované. Běloruská ústřední volební komise před časem dovolila politikům loajálním autoritářskému vládci zahájit sběr podpisů podporujících jejich kandidaturu ve volbách. Opozičním představitelům naopak sběr podpisů neumožnila, napsala dříve agentura AP.

