Chyba zkušených pilotů? Rusové zatím stále při vyšetřování havárie letadla s Alexandrovci tápou

před 5 hodinami

Ani dva dny po havárii ruského letadla Tu-154 v Černém moři s 92 lidmi na palubě nedokáží tamní vyšetřovatelé říct, co nečekaný pád armádního stroje do moře způsobilo. Vyloučili už teroristický útok, o dalších verzích ale podle nich napoví až záznamy tzv. černých skříněk havarovaného letadla, které zatím nemají k dispozici. Na palubě stroje byly desítky členů světoznámého pěveckého souboru Alexandrovci, který letěl společně s novináři i dalšími pasažéry za ruskými vojáky do Sýrie. Nikdo z lidí na palubě nehodu nepřežil.

Soči – Kolem 3000 lidí včetně víc než stovky potápěčů, s nimi lodě, letadla, vrtulníky i ponorné přístroje nasadili ruští vyšetřovatelé ve snaze vyzvednout z Černého moře trosky letadla Tu-154 a zjistit příčiny jeho tragické havárie.

Armádní stroj letěl z Moskvy do Sýrie se známými hudebníky, novináři a dalšími cestujícími na palubě a v neděli brzo ráno se po krátkém mezipřistání u břehu černomořského přístavu Soči zřítil do moře.

Trosky letadla jsou podle záchranářů rozeseté ve vzdálenosti 1,5 až 8 kilometrů od pobřeží. První vyzvednuté části stroje našli potápěči v hloubce cca. 25 metrů, což dává záchranářům alespoň minimální naději, že najdou ještě další součásti stroje včetně klíčových tzv. černých skříněk, které by detailněji zachytily poslední rozhovory a manévry posádky.

Bez nich zatím vyšetřovatelé nedokáží přesněji říct, co havárii letounu způsobilo.

Prudce zvednuté letadlo

Ruská kontrarozvědka (FSB) i vyšetřovací tým, sestavený ministerstvem dopravy zatím vyloučili verzi o teroristickém útoku a nabídli čtyři hlavní teorie o možné příčině havárie: vniknutí cizího předmětu do motorů stroje, nekvalitní palivo, chyba pilotů a technické problémy letounu.

Svědci havárie, která nastala v neděli brzo ráno, vypověděli, že letadlo nestačilo krátce po startu z letiště Adler nabrat výšku, provedlo nečekaný obrat o 180 stupňů a pak se zřítilo do moře.

Поисковая операция на месте крушения Ту-154 приостановлена до 7 утра понедельника https://t.co/47PKBujwis pic.twitter.com/PXce3VPqva — Коммерсантъ (@kommersant) December 25, 2016

Ruský deník Kommersant zveřejnil v pondělí večer svědectví člena pobřežní ochrany, který byl svědkem nedělní havárie. Podle něj nedokázal letoun nabrat výšku, „rychle se přibližoval hladině moře, jako by na něm chtěl přistát“. Dodal zároveň, že stroj letěl v nepřirozené poloze s „vysoko zvednutou přední částí“, což podle něj vypadalo, jako kdyby někdo na motorce prudce zvedl přední kolo a jel jen po zadním.

To by podle Kommersantem citovaných leteckých expertů mohlo signalizovat snahu pilotů zvednout letadlo po startu příliš rychle, čímž stroj ztratil tah a zřítil se do moře.

Podobnou verzi havárie zveřejnila i ruská agentura TASS s odkazem na zdroj blízký vyšetřování. Ten hovořil o snaze pilotů posadit stroj na poslední chvíli na moře. Podle anonymního zdroje TASSu o tom svědčí některé poškozené části letadla, vyzvednuté na pevninu. Detaily, potvrzující tuto verzi ale zpráva ruské agentury neuvádí stejně jako příčiny popisovaného nouzového manévru.

Teroristé to asi nebyli

Armádní letadlo s členy slavného hudebního souboru Alexandrovci, novináři i dalšími známými osobnostmi mířilo z Moskvy na leteckou základnu Hmímím v Sýrii, kde měli hudebníci vystupovat před ruskými vojáky, nasazenými v tomto regionu.

Letoun měl kvůli velké vzdálenosti naplánované mezipřistání k doplnění paliva. To se mělo původně odbýt v severoosetském Mozdoku, kvůli nepřízni počasí ale piloti nakonec přistáli na letišti Adler nedaleko Soči. Krátce po ranním odletu stroj nestačil nabrat výšku a zřítil se do moře.

Brzy po havárii se v ruských médií rozšířily informace o možném teroristickém útoku. Ruská kontrarozvědka i šéf vyšetřovacího týmu, ministr dopravy Maxim Sokolov ji ale označili za nepravděpodobnou. Přistání v Soči nebylo podle nich plánované a na palubu letadla se tam dostali jen pohraničníci a celníci.

Armádní let navíc podle nich prošel už v Moskvě přísnější kontrolou než letadla s civilními pasažéry. Prostor pro případné uložení nálože teroristů tak byl minimální. Roztříštění letadla na malé kusy, kterými verzi teroristického útoku zdůvodňovala některá ruská média, spojují vyšetřovatelé spíš s prudkým nárazem stroje na vodu než výbuchem nálože.

Zatím víc nevíme

Kromě vyloučení teroristického útoku ale s dalšími verzemi havárie zatím moc nepokročili. A to ani poté, co záchranáři vyzvedli z moře první části letadla i ostatky některých cestujících.

Verzím o chybě pilotů nebo technické závadě zatím podle vyšetřovatelů odporují důležitá fakta. Hlavní pilot letounu Roman Volkov patřil podle nich k velmi zkušeným letcům, pracoval před havárií i v krizových zónách a měl nalétáno zhruba 3500 leteckých hodin. Podobně na tom byla i další část posádky.

Také indicie o technických problémech letounu zatím podle vyšetřovatelů scházejí. Stroj byl podle nich sice starší, ale v dobrém technickém stavu. Nedlouho před letem do Sýrie navíc prošel kontrolou. Posádka taky po odletu ze Soči nesignalizovala žádný problém, prostě jen přestala odpovídat na dotazy pozemního personálu. Letoun pak zmizel z radarů a zřítil se do moře.

Jasněji do příčin katastrofy můžou podle vyšetřovatelů vnést až tzv. černé skříňky letounu se záznamy z pilotní kabiny. „Víme, v jaké části havarovaného letadla se nacházejí a uděláme vše pro to, abychom je co nejdříve získali,“ řekl novinářům hlavní velitel ruských Vojensko-kosmických sil Viktor Bondarev, který na vyšetřování havárie armádního letounu dohlíží.

I on ale připustil, že části letadla, ve kterých jsou černé skříňky uložené, zatím záchranáři nenašli. V případě vojenského letounu navíc nevysílají tato zařízení kvůli bezpečnostním opatřením radiové signály. Mohutná pátrací operace u břehů černomořského Soči ale podle Bondareva pokračuje dál.

Po oznámení tragédie u Soči začali lidé nosit květiny nejen k sídlu Alexandrovců v Moskvě. | Video: Rádio Svobodná Evropa | 00:22

autor: Josef Pazderka