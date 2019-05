Nacista vedl v Chile "koncentrák", fungoval až do roku 1997. Německo odškodní oběti

Peter Schäfer provozoval zařízení podobné koncentračnímu táboru ještě 52 let po konci holocaustu. | Foto: ČTK

Německo odškodní oběti sektářské osady Colonia Dignidad (Důstojnost), kterou 350 kilometrů jižně od chilské metropole založil v roce 1961 bývalý řadový poddůstojník Wehrmachtu Paul Schäfer. Na území o rozloze 13 000 hektarů se stal na téměř čtyři desítky let neomezeným pánem. Zneužil zde sexuálně desítky dětí. Na kompenzaci až 10 000 eur (bezmála 256 000 korun) mají nárok stovky německých a chilských obětí. O pátečním rozhodnutí německé vládní komise, která na odškodnění vyčlenila 3,5 milionu eur, informoval zpravodajský server BBC.

Do země, která dávno před ním přijala řadu nacistických zločinců, uprchl Schäfer poté, co na něj v Německu koncem 50. let vydali zatykač kvůli obvinění ze sexuálního zneužívání dětí.

Enkláva německých emigrantů byla svým zakladatelem navenek prezentována jako harmonická komunita, kde muži farmaří, ženy se věnují domácím pracím a děti se učí, tančí a zpívají. Již koncem 60. let, kdy se z osady podařilo utéci dvěma mužům, vypluly ovšem na povrch informace o diktátorském režimu v komunitě.

Členové zde byly fakticky drženi jako otroci a v odchodu jim bránila ozbrojená stráž se psy. Později se též ukázalo, že zde Schäfer sexuálně zneužíval děti.

V době největšího rozpuku komunity zde přebývaly tři stovky Němců a Chilanů. Osadu lemoval ostnatý drát a strážné věže se světlomety. Děti žily odloučeny od svých rodičů.

Pinochet zde mučil své odpůrce

O poměrech v osadě německých emigrantů se světová veřejnost dozvěděla poměrně pozdě, neboť chilský režim generála Augusta Pinocheta (1973 až 1990) držel nad kolonií ochrannou ruku.

Sám totiž využíval podzemní chodby v osadě k věznění a mučení odpůrců, na němž se podíleli i Schäferovi společníci. Podle odhadů zde bylo zavražděno kolem stovky lidí, třetina z vyslýchaných mučených. Na území kolonie byl později objeven hromadný hrob obětí tyranie.

Kolonie fungovala pod vedením Schäfera i několik let po pádu Pinocheta, teprve v roce 1997 z ní bývalý nacista utekl. V roce 2005 byl zatčen v Argentině a posléze odsouzen za zneužití 25 dětí a za další zločiny k 20 letům vězení. Zemřel v roce 2010 ve vězeňské nemocnici ve věku 88 let.

Osada existuje dosud - nyní se jmenuje Villa Baviera (Bavorské město) a žijí v ní přes sto lidí. Nemálo z nich bylo členy Schäferovy komunity a říkají, že jiný domov neznají. Místo je otevřená turistům, což kritizují některé z obětí, které by si přály, aby tam byl postaven památník.

Před třemi lety tehdejší německý prezident Joachim Gauck během návštěvy Chile odsoudil dlouhé mlčení své země ke zločinům, které se v osadě odehrály.

Komise německé vlády ve své své zprávě uvedla, že Schäfer "rozděloval rodiny, zneužil bezpočet dětí a aktivně kolaboroval se stoupenci Pinochetovy diktatury při mučení a vraždění".

"Přeživší i po letech stále tíží vážné psychické a fyzické následky násilí, zneužívání, vykořisťování a otrocké práce," stojí dále ve zprávě. Oškodnění se musí vyplatit "výlučně kvůli morální odpovědnosti a bez uznání právní odpovědnosti", uvedla komise.