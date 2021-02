Utajená jaderná havárie. Tisíce obětí i děti se šesti prsty, 30 let před Černobylem

Výbuch v černobylské elektrárně nebyla první jaderná havárie v dobách Sovětského svazu. Ke katastrofě došlo už 29. září 1957 v komplexu Majak, kde se vyrábělo plutonium pro jaderné zbraně. Majak leží poblíž města Ozjorsk a celá oblast byla před světem přísně uzavřená.

"Problém byl, že Majak budovali ve velkém shonu. Stalin spěchal, aby dohnal s jaderným programem Spojené státy, a bezpečnostní předpisy se často ignorovaly. Z počátku třeba Sověti vypouštěli radioaktivní odpad do řeky Teča, podél které žily tisícovky obyvatel," tvrdil pro BBC historik Jeronim Perovič.

Příčinou nehody byla exploze jedné z nádrží s kapalným radioaktivním odpadem. Radioaktivní spad zamořil především blízké okolí. Dostal se ale i stovky kilometrů od místa nehody.



"V komplexu pracovala babička i otec. Oba dva zemřeli na rakovinu. Nikdo se tehdy neptal proč. Když se po rozpadu SSSR o nehodě začalo psát, byla jsem v šoku, že k něčemu takovému došlo," řekla bývalá obyvatelka Ozjorsku Naděžda Kutěpová.

Kvůli utajení Majaku nebyli obyvatelé z okolí informováni. Bez udání důvodu úřady po více než týdnu evakuovali 10 tisíc lidí. Podle BBC bylo radiaci vystaveno přibližně půl milionu lidí. Před světem Sověti explozi zapírali přes 30 let.



"Syn se mi narodil se šesti prsty"

Podle Peroviče byly dva důvody, proč Sověti nehodu tajili. "Prvním důvodem bylo to, že šlo o zařízení na výrobu jaderných bomb. Tím druhým bylo vypuštění družice Sputnik. Byl to pro Sověty velký propagandistický úspěch a zveřejnění informací o jaderné katastrofě bylo pro ně nepřijatelné," myslí si historik.

Dnes už je podle něj těžké říct, kolik přesně lidí kvůli nehodě zemřelo na různé nemoci, zejména na rakovinu. "Následky byly dlouhodobé a chyběla data. Podle nás jde celkem za celou dobu o desítky tisíc lidí," dodává pro BBC Perovič.



Kutěpová tvrdí, že po čtyři generace mají zdejší děti vrozené vady. "Jeden z mých synů měl velké potíže s kůží, další se narodil se šesti prsty," prozradila bývalá obyvatelka města Ozjorsk.

Po rozpadu Sovětského svazu se v Majaku likviduje jaderný odpad z elektráren, ponorek a zbraní. Jde o jedno z nejzamořenějších míst světa. Evropští vědci v roce 2017 navíc zaznamenali poblíž Majaku výrazný vzestup radiace. Rusové ale popřeli, že by k nějakému úniku došlo.