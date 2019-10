Celní stanoviště nebudou. Boris Johnson popřel zprávy o plánu ohledně irské pojistky

Británie nenavrhuje v rámci své představy o tzv. irské pojistce vytvoření celních stanovišť několik kilometrů od hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem. V rozhovoru se zpravodajskou společností BBC to řekl britský premiér Boris Johnson, čímž popřel zprávy médií v Irsku a Británii o plánu Londýna na úpravu brexitové dohody.

Podle irské vlády je načase, aby Britové předložili "seriózní nabídku". Do platného termínu brexitu zbývá 30 dní a Londýn zřejmě návrh na vyřešení sporu kolem irské pojistky odhalí v nejbližších dnech.

Mechanismus známý jako irská pojistka je nejspornější částí již dojednané "rozvodové" dohody, která byla třikrát odmítnuta britským parlamentem. Vychází ze závazku obou stran, že na severu Irska ani po odchodu Británie z Evropské unie nebude klasická hranice, která by mohla ohrozit tamní mírový proces. Pro tvrdé jádro zastánců brexitu je však aktuální verze pojistky nepřijatelná, neboť její aplikace by mohla znamenat dlouhodobé setrvání Británie v bezcelní zóně EU. Premiér Johnson ji označuje za "antidemokratickou" a požaduje přepracování tohoto opatření.

Podle irské zpravodajské společnosti RTÉ v rámci jednání o nahrazení pojistky Londýn navrhl vytvoření sítě "celních center", která by se nenacházela přímo na hranici, ale zhruba deset kilometrů od ní na té či oné straně. RTÉ neuvedla, zda tento bod bude součástí definitivního britského plánu, její informace ale nasvědčují tomu, že jde o klíčový prvek předběžných dokumentů, které britští vyjednavači předložili ve druhé polovině září.

"Jestli chápu správně to, co jsem viděl z reakcí z Bruselu a Dublinu, nemluví se o návrzích, které skutečně budeme předkládat, mluví se o nějakých věcech, které dorazily dříve," reagoval Johnson v rozhovoru s BBC. Vícekrát poté odmítl, že by kontrolní stanoviště nedaleko irské hranice měla být zahrnuta v oficiální vyjednávací pozici. Únik informací podle něj "zbytečně zkresluje to, co navrhujeme".

Deník The Daily Telegraph ale s odvoláním na nejmenované vysoce postavené zdroje informaci RTÉ potvrdil s tím, že celní hranice mezi Irskem a Severní Irskem je součástí finálního britského plánu. Podle autora článku Petera Fostera je takový návrh těžko slučitelný s garantováním platnosti Velkopáteční dohody z roku 1998, která ukončila sektářské násilí v Severním Irsku. "Jen někdo, kdo žil poslední tři roky pod zemí, by si mohl myslet, že tohle má sebemenší šanci na přijetí ze strany EU nebo irské vlády," dodal na twitteru Foster.

Johnson od nástupu do čela britské vlády zdůrazňuje, že kontroly na hranici mezi Irskem a Severním Irskem nezavede. Z jeho dnešních slov ale vyplývá, že počítá s kontrolami na jiných místech na irském ostrově. Podle hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové "právní text" britského návrhu neuvádí konkrétní vzdálenost od hranice v souvislosti s prověřováním zboží.

Irská vláda na vývoj reagovala už v noci na dnešek, když ministr zahraničí Simon Coveney označil předběžné britské návrhy za plán odsouzený k nezdaru. "Je načase, aby EU dostala od britské vlády seriózní nabídku, pokud má být možné se v říjnu dohodnout," uvedl.

Británie chce nové podmínky svého odchodu z unie dojednat na summitu Evropské rady 17. a 18. října. Podle britských médií Johnson představí definitivní plán nahrazení kontroverzní pojistky ještě tento týden. Předběžné návrhy už dříve Dublin i Evropská komise označily za nedostačující.

Ke kritice se dnes připojila i šéfka severoirské republikánské strany Sinn Féin Mary Lou McDonaldová, pro kterou by byla případná celní stanoviště poblíž hranice zcela nepřijatelná. "To, co je popisováno… je v zásadě obnovením pevné hranice na irském ostrově," citovala ji agentura Reuters. "Někdy si říkám, jestli tady nevedeme dialog mezi hluchými," dodala McDonaldová.