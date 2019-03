před 24 minutami

Soud na Bermudách podle místního tisku poslal na 30 let do vězení 49letého Čecha, který se na ostrovy pokusil propašovat 2,9 kilogramu heroinu. Droga by podle úřadů měla na černém trhu hodnotu zhruba 10 milionů dolarů (227 milionů korun). Čech byl zadržen na mezinárodním letišti na Bermudách po příletu z Londýna v září 2017, napsal server Royalgazette.com. Celníci v jeho zavazadlech našli schované tři balíčky s drogou. U soudu zaznělo, že to je dosud největší množství, jaké se někdo pokusil na ostrovy dovézt. Bermudské ostrovy jsou zámořským územím Spojeného království a leží v Atlantiku u jihovýchodního pobřeží Spojených států.

Připravujeme podrobnosti.