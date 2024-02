Hořká tečka mise "užitečného idiota". Do amerického moderátora si kopnul i Putin

Rozhovor, který ruský prezident Vladimir Putin poskytl americkému moderátorovi Tuckerovi Carlsonovi, se dostal na titulní stránky novin i zpravodajských serverů po celém světě. K interview, které připomíná spíše monolog šéfa Kremlu, přistupoval novinář značně shovívavě. To překvapilo i samotného Putina. Ten ve středu v ruské státní televizi tvrdil, že doufal v ostřejší dotazy.

V prvním rozhovoru s americkým novinářem od doby, co Rusko před téměř dvěma lety vyslalo svá vojska na Ukrajinu, podrobil Putin Carlsona půlhodinové přednášce o historii. | Video: Reuters

Ve středečním interview s moderátorem Pavlem Zarubinovem Putin uvedl, že si přál, aby Carlson při rozhovoru postupoval agresivněji. Podle svých slov by tak získal možnost odpovědět stejně ostře. "Nejenže jsem na to byl připraven, ale chtěl jsem to," řekl ruský prezident.

V prvním rozhovoru s americkým novinářem od doby, co Rusko před téměř dvěma lety vyslalo svá vojska na Ukrajinu, podrobil Putin Carlsona půlhodinové přednášce o historii. Moderátor po dlouhou dobu šéfa Kremlu nepřerušil.

"Ukázalo se, že je na západního novináře překvapivě trpělivý. Vyslechl si všechny mé dlouhé monology. Upřímně řečeno, nebyl jsem s tím plně spokojený," reflektoval Putin rozhovor, jehož průběh zarazil nespočet novinářů i diváků po celém světě. Řada komentátorů Carlsona nazvala "užitečným idiotem", který nejvyššímu představiteli agresivní země poskytl obrovský prostor pro šíření lží a manipulací, které mají znejistit obyvatelstvo na Západě.

Ještě před odvysíláním interview Moskva uvedla, že Putin s Carlsonovým rozhovorem souhlasil, protože přístup bývalého moderátora Fox News se lišil od "jednostranného" informování o ukrajinském konfliktu mnoha západních zpravodajských stanic.

