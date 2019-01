Bývalý šéf slovenské policie Gašpar končí jako poradce ministryně vnitra

před 1 hodinou

Bývalý šéf slovenské policie Tibor Gašpar končí jako poradce slovenské ministryně vnitra Denisy Sakové. "Dohodli jsme se společně, abychom uvolnili atmosféru a snížili tlak na jeho osobu. Aby nevznikl dojem, že jeho působení na ministerstvu vnitra by mohlo ovlivňovat vyšetřování," řekl Saková k důvodům tohoto kroku. Podle médií jeden vysoce postavený policista dříve vypověděl, že na Gašparův pokyn lustroval na podzim roku 2017 v policejních databázích novináře Jána Kuciaka, který byl loni zavražděn. Gašpar, jenž do konce loňska radil i českému ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi, to popřel. Gašpar nicméně po Kuciakově vraždě a pod tlakem veřejnosti loni na jaře odešel z čela slovenské policie.