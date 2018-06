Je nepřijatelné, aby Kuciaka spojovali s dezinformátory, kritizuje šéfredaktor udělení české ceny

Minulý týden udělovala Asociace nezávislých médií, mezi jejíž zakládající členy patří i dva přední čeští dezinformátoři, Krameriovu cenu. In memoriam ocenění dostal i zavražděný slovenský novinář Ján Kuciak. "Pro Jána Kuciaka by to bylo nepředstavitelné. I pro mě osobně je úplně nepředstavitelné a nepřijatelné, aby se jeho jméno po smrti spojovalo s dezinformátory," řekl v rozhovoru s Aktuálně.cz Kuciakův šéfredaktor Peter Bárdy ze serveru Aktuality.sk. Dodal, že Kuciak ctil fakta a jejich ověřování.

Asociace nezávislých médií, mezi jejíž zakládající členy patří i dva čeští dezinformátoři, udělovala minulý týden ceny. Jednu z nich dali in memoriam i Jánu Kuciakovi. Co si o tom jako jeho šéfredaktor myslíte? Je to ocenění, z nějž by měl Ján Kuciak radost?

Ta organizace je spojena s dezinformačními médii, a udělení takové ceny se proto mine účinkem. Ján Kuciak byl totiž novinář, jehož největší předností byla kontrola faktů. Celou svoji práci postavil na ověřování faktů. To je v úplném rozporu s tím, co dělají dezinformátoři. Účelem dezinformace je nepracovat s fakty a ohýbat realitu, což je v úplném rozporu se žurnalistikou. Buď se minuli v příjemci, nebo jen chtěli legitimizovat tu svou cenu. Pro Jána Kuciaka by to bylo nepředstavitelné. I pro mě osobně je úplně nepředstavitelné a nepřijatelné, aby se jeho jméno po smrti spojovalo s dezinformátory.

Podle vás mohli Krameriovu cenu Jánu Kuciakovi udělit, aby podpořili její uznání?

Je to tak. Na Slovensku máme problémy s propagandistickými a dezinformačními weby, jejichž úlohou je vymezovat se proti tradičním mediím a navozovat pocit, že oni jsou ti nositelé pravdy a všichni ostatní lžou a manipulují. A přitom chtějí jen jedno - destabilizovat systém a demokracii. A Ján Kuciak byl bojovník za demokracii, což je úplný opak toho, co dělají lidé, kteří stojí za tou cenou.

Co říkáte na to, že cenu přišel převzít slovenský velvyslanec v Česku?

Považuji to za chybu naší diplomacie. Je to absolutně nepřijatelné a mimořádně nešťastné. Už to ale nechám na zvážení příčetných lidí, kteří se snaží dívat na věci střízlivým pohledem a kteří vědí, jaký je rozdíl mezi dezinformátory a těmi, kteří dělají profesionální poctivou žurnalistiku založenou na faktech.

Tento problém je v posledních měsících na Slovensku velmi intenzivní. Naše politické špičky, především ty, které jsou spojené s vládní stranou Směr, jako například bývalý policejní prezident Tibor Gašpar, dávají rozhovory dezinformačním webům. To je nová strategie, kterou se vydala část našich politických elit, a je to pro mě těžko stravitelné. Na druhou stranu asi vědí, co dělají. Hledají vzory v takových politicích, jako je Donald Trump, Vladimir Putin nebo Viktor Orbán. Vidí, že to v těchto zemích funguje, tak se snaží jít touto cestou, která podle mě vede do pekla.

Pracujete dál na Kuciakových kauzách? Když byl zavražděn, říkali jste, že ho nejvíce uctíte prací na jeho kauzách.

Práce na kauzách Jána Kuciaka je takové všeobecné pojmenování toho, co děláme. Ján Kuciak se věnoval italské mafii nebo lidem nepojeným na italskou mafii. Dále se zabýval Ladislavem Bašternákem a Mariánem Kočnerem či podvody s eurofondy. Jsou zde firmy s napojením na bývalého ministra vnitra Kaliňáka nebo na bývalého ministra Počiatka. Takže toto byl takový základní okruh kauz, kterým se věnoval. Pokud se nám v nich objeví nové věci, tak samozřejmě pokračujeme.

Změnilo se něco s novou ministryní vnitra, případně i s novým premiérem? Objevovaly se výhrady k práci policie na vyšetřování vraždy Jána Kuciaka. Pracuje už nyní policie tak, jak by měla?

Na začátku vyšetřování vraždy Jána Kuciaka se objevilo několik pochybností a pravděpodobně i chyb, které policie a vyšetřovatelé udělali. S tím už bohužel nedokážeme nic udělat. Musíme spoléhat na to, že vyšetřovatelé, ať už slovenští, italští, či evropští, udělají vše, aby vraždu vyšetřili a zodpovědní lidé byli hnáni ke spravedlnosti. Co se týká premiéra Petra Pellegriniho, byl bych úplně nejraději, aby se do vyšetřování vůbec nevměšoval. Aby to nechal na vyšetřovatelích, což podle mě i dělá.

To bych vyzdvihl, je výborné, že ze své pozice do vyšetřování nijak nevstupuje. Co se týká ministryně vnitra paní Sakové, ona je státní úřednice a politička, takže její úlohou bylo jmenovat nového policejního prezidenta a nové policejní viceprezidenty, což udělala. A teď je na nich, aby se snažili udělat v policejním sboru něco, co by zkvalitnilo nejen vyšetřování této vraždy, ale aby se celkově zlepšil pohled Slováků na policejní sbor a vyšetřování a důvěra v ně.

Takže nevěříte, že paní Saková může celé situaci pomoci?

Paní Saková není neznámý člověk, byla pravou rukou Roberta Kaliňáka. Nepřijde mi jako ten člověk, který by dokázal změnit negativní pohled občanů na policii. Je příliš politická.

Není to člověk, který by přišel z externího apolitického prostředí a měl zájem nastavit pravidla v policejním sboru tak, aby zodpovědní slušní vyšetřovatelé mohli pracovat. Aby jim do toho nikdo nevstupoval a aby nebyli pod kontrolou nadřízených, kteří určují, které případy se vyšetřovat mohou a které ne. Nemáme konkrétní důkazy o tom, že by se to dělo, ale mnoho věcí nasvědčuje tomu, že u některých lidí je přístup shovívavější než u jiných.

Takže nevěříte tomu, že zvládne spravit policii?

Spíš věřím, že by to zvládli udělat noví funkcionáři policie.

