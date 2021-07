Bývalý americký kardinál je obviněný ze sexuálního napadení šestnáctiletého chlapce

Bývalý americký kardinál Theodore McCarrick, který byl v roce 2019 po četných obviněních ze sexuálního zneužívání propuštěn ze stavu duchovních, čelí ve státě Massachusetts obžalobě ze sexuálního napadení. Informují o tom deník The Boston Globe a agentura AP s odvoláním na dokumenty předložené ve středu soudu na předměstí Bostonu. McCarrick by před ním mohl stanout v srpnu.

Obžaloba se týká případu z roku 1974, přičemž údajné oběti tehdy bylo 16 let. Muž později vyšetřovatelům řekl, že McCarrick si jel vzal stranou při svatbě jeho bratra a sexuálně jej napadl v "kumbálu připomínajícím místnost na kabáty". Také uvedl, že zneužívání ze strany duchovního, který měl dobré vztahy s jeho rodinou, probíhalo opakovaně.

List The Boston Globe vysvětluje, že McCarrick může být v této kauze trestně stíhán, protože v inkriminovaném čase nežil v Massachusetts a promlčecí lhůta se přestala počítat, jakmile stát opustil. Nyní 91letý bývalý katolický duchovní je obviněn z sexuálního napadení a obtěžování. Podle AP má být 26. srpna předveden před soud, jeho právník Barry Coburn k tomu uvedl, že on a jeho klient se "těší, až se budou moci k věci vyjádřit v soudní síni".

Obvinění ze sexuálních přečinů proti McCarrickovi se začala dostávat na veřejnost v roce 2017 a vyšetřování vedené Vatikánem následně dospělo k závěru, že někdejší washingtonský arcibiskup zneužíval děti i dospělé. Podle deníku The Washington Post se nepředpokládalo, že by mohl být v této souvislosti trestně stíhán, místo toho se objevovaly jen civilní žaloby. Trestní řízení v Massachusetts podle listu z McCarricka dělá nejvýše postaveného představitele katolické církve v USA, který byl kdy obžalován ze sexuálního zločinu.

Jde o první případ v USA, kdy byl ze sexuálního napadení mladistvého obžalován kardinál, uvedl právník Mitchell Garabedian, který je známým obhájcem obětí zneužívání v církevním prostředí. Zastupuje také muže, jehož případ se nyní po skoro 50 letech dostává k soudu.

"Chce to ohromný kus odvahy, aby oběť sexuálního zneužití nahlásila vyšetřovatelům, že byla sexuálně zneužitá, a aby pokračovala v trestním procesu," míní Garabedian. "Nechť jsou předložena fakta, nechť je aplikováno právo a vynesen spravedlivý verdikt," dodal.

McCarrickův případ je tématem veřejného zájmu až v posledních letech, informace o jeho nevhodném chování ale v americkém církevním prostředí kolovaly od 90. let. Podle zprávy zveřejněné loni v listopadu Vatikánem v této věci američtí biskupové podávali do nejvyšších pater katolické církve nepřesné a neúplné informace. Zvěsti o tom, že si hodnostář zve do své ložnice mladé muže, byly podle všeho dlouho ignorovány.

McCarrick přišel o kardinálský titul v roce 2018, v únoru 2019 jej pak papež František propustil ze stavu duchovních. Jednalo se tehdy o nejpřísnější trest udělený v katolické církvi tak vlivné osobě v souvislosti se sexuálním zneužíváním. McCarrick tvrdil, že si nevzpomíná na nic z toho, co je mu dáváno za vinu.