"Myslela jsem, že ho zastaví, že je kněz." Žena popsala sexuální zneužívání v církvi

Třiačtyřicetiletá Jiřina Kočí se podle svých slov před více než dvaceti lety v období dospívání stala obětí sexuálního zneužívání knězem. Nyní se rozhodla vystoupit z anonymity a o svém traumatu, kvůli kterému prochází i psychoterapií, promluvit ve videoreportáži. Její svědectví přinesl o víkendu server SeznamZprávy.

Jiřina Kočí, která podle svých slov sexuální zneužívání zažívala od šestnácti do devatenácti let, se na server SeznamZprávy obrátila minulý rok. Web už předtím přinesl svědectví několika žen, které prošly stejným traumatem, všechny si ale přály zůstat v anonymitě.

"Já jsem to zažila, já jsem to přežila a chci, aby všichni ti lidé, kteří pochybují, nebo o tom ani nechtějí přemýšlet, viděli, že je někdo, kdo má ochotu a možná odvahu říct: Jo, jsem člověk, který to zažil, a neskrývám se," vysvětluje Kočí, proč se odhodlala vystoupit z anonymity.

Trauma se u ní navíc znovu více projevilo, když před dvěma lety slyšela v rádiu kardinála Dominika Duku říkat, že sexuální zneužívání podle něj není v české katolické církvi velkým problémem.

Dnes třiačtyřicetiletá žena pro SeznamZprávy podle svých slov prošla jako mladá dívka z kláštera tříletým peklem. "Všichni si myslí, že když se to týká holek, tak je to jako běžný sex, jako misionářská poloha. Ale tam je problém, že tam jde často o anální sex, jde tam o techniky, které vidíte v těžkých pornofilmech. Není to o tom, že vás ten kněz má rád, objímá vás, miluje vás, pusinkuje vás a nosí vás na rukou. To vás nosí běžný muž. Tenhle vás má fakt pro použití," řekla.

"Nastala situace, kdy jsme šli do postele. Já jsem věděla, že dojde k sexu. V té době jsem byla samozřejmě panna, byla jsem z kláštera, pro mě bylo panenství opravdu strašně posvátné. Věděla jsem, že k tomu dojde, a pořád jsem si myslela, že to neudělá, že ho zastaví to, že je kněz," popsala také.

Za sexuálním zneužíváním měl podle Kočí stát tehdy čtyřicetiletý kněz. V reportáži webu SeznamZprávy vystupuje i několik duchovních katolické církve, kteří problém s tímto knězem z podnětu Kočí řešili. On sám se ke kauze odmítl vyjádřit. "Nehodlám nic natáčet a vyjadřovat se," napsal e-mailem redakci.

V Česku téma sexuálního zneužívání v církvi silně rezonovalo například na jaře 2019, kdy Česká dominikánská provincie uvedla, že tento řád prověřuje několik mužů ze svých řad ohledně obvinění, že se v 90. letech a v prvním desetiletí 21. století mohli tohoto činu dopustit. Pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka naopak opakovaně tvrdí, že problematika sexuálního zneužívání není v české katolické církvi tak rozšířená a výbušná jako jinde v zahraničí. Podle něj média problém zveličují.

