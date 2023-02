Úplný chaos. Naštvaní Slováci půjdou volit, hněvu využívá dříve odepisovaný Fico

Dramatickou politickou situaci na Slovensku komentátoři s nadsázkou glosují bonmotem, že Igor Matovič je geniální, protože oživil politické mrtvoly. Sousední zemi 30. září čekají předčasné volby a kvůli chaosu se vracejí do hry bývalí dlouholetí premiéři Robert Fico a Mikuláš Dzurinda.

Slovenská vláda, kterou po Matovičovi vede Eduard Heger, padla loni v prosinci a prezidentka Zuzana Čaputová dala stranám čas do konce ledna svolat předčasné volby. Jinak hrozila, že jmenuje úřednický kabinet, který by zemi vedl až do řádného termínu, února 2024.

"Slováci jsou naštvaní a rozčarování. Nechápou, co se děje. Protože ono to ani nemá žádnou logiku," popisuje pro Aktuálně.cz komentátor deníku SME Peter Tkačenko. "Tento chaos rozhodnutím o předčasných volbách neskončil, ale bude trvat ještě dlouhé měsíce," upozorňuje.

Novinář naráží na to, že vládní strany už dlouho nemají pod kontrolou parlament a nemohou řádně vládnout. Široká koalice, která po posledních parlamentních volbách vznikla proti bývalému premiérovi Ficovi, se rychle rozhádala. Chaos vypukl po sporech šéfa koaličního hnutí OLaNO Matoviče s koaličními partnery ze strany Svoboda a solidarita (SaS).

"Máme přesně osm měsíců do voleb. Chystáme se na zásadní předvolební kampaň, ve které budeme bojovat o záchranu demokracie," burcoval Matovič voliče po oznámení termínu voleb na konec září.

Preference jeho strany, která v parlamentních volbách v roce 2020 získala přes 25 procent hlasů, se ale v průzkumech propadly a on sám je pro Slováky velmi nedůvěryhodný. Druhá koaliční strana SaS je na tom o něco lépe, ale další partneři jsou na hranici zvolení do parlamentu.

Slovensko vyhlásilo volby na konec září. Vládní strany zatím v průzkumech (@POLITICOEurope) propadají a návrat slaví Fico. Nová politická uskupení stále vznikají a podle @PeterTkacenko budou další měsíce velmi chaotické pic.twitter.com/y9zPxxqw6D — Dominika Perlinova (@dperlinova) February 2, 2023

SaS loni po sporech s Matovičem nejprve opustila koalici a pak vyvolala hlasování parlamentu o nedůvěře Hegerově kabinetu. Po jeho pádu opustila poslanecký klub OLaNO desítka z jeho 47 poslanců.

Dárečky voličům

Vládní strany se proto podle komentátora Petera Tkačenka musí snažit získat sympatie voličů za každou cenu. "Zřejmě budou přijímat nějaká populární předvolební opatření, jako jsme viděli před třemi lety," míní.

V podcastu Sme v kaviarni se Tkačenko s komentátorem TV JOJ Arpádem Soltészem shodují, že chování současné vlády pomáhá Robertu Ficovi. Ten by se podle průzkumů mohl stát černým koně voleb. Průzkumy nyní zisk jeho strany Směr odhadují na 17 procent.

Video: Robert Fico se ostře opřel do Petra Pavla

0:54 "Hned věděl, komu má telefonovat," prohlásil Robert Fico na adresu Petra Pavla. | Video: Facebook/Robert Fico

"Fico je velký politický talent a tato vláda pokazila, na co sáhla. Už je to ale jiný Směr, než jakým býval kdysi," upozorňuje Tkačenko. "Strana je mnohem radikálnější a pohybuje se už na hraně extrému. Uvidíme, do jaké míry se jí povede oslovit voliče, ale už to nikdy nebude těch velkých 30 procent jako kdysi."

O přízeň slovenské veřejnosti se chce ucházet i bývalý premiér Mikuláš Dzurinda. Minulý týden představil novou Modrou koalici, která nabízí proevropské a pravicové směřování země. Novinář z deníku Sme se ale domnívá, že další podobná strana jen bude brát voliče ostatním prozápadně naladěným politickým subjektům.

Inspirace Českem?

Jak by mohla vypadat příští slovenská vláda, zatím zůstává záhadou. Průzkumům, předpovídajícím rozdrobený parlament, zatím vévodí strana Hlas někdejšího předsedy vlády Petera Pellegriniho. Ten v roce 2020 po neshodách odešel právě od Roberta Fica a nyní cílí na umírněnější voliče. Podle Petera Tkačenka by Pellegrini s Ficem spolupracovat nechtěl, je ale možné, že je k tomu volební výsledek donutí.

Nejistá je také budoucnost současného premiéra v demisi Eduarda Hegera. Navenek prosakují informace, že se chce odtrhnout od hnutí OLaNO a založit si vlastní stranu. Ve hře je i možnost, že se prozápadně orientované subjekty spojí, podobně jako se to před volbami do sněmovny stalo v Česku. Podle pozorovatelů to ale kvůli rozporům není příliš pravděpodobné.

Novinář deníku Sme si všímá, že Robert Fico by se mohl inspirovat v kampani Andrejem Babišem, který v prezidentských volbách akcentoval téma války na Ukrajině. "Lidé jsou z toho unavení a podvědomě si tuto vládu spojují s pandemií a válkou. Zdá se jim, že trpí oni, a proto to jako volební téma může fungovat," myslí si Tkačenko.

Jak se nepřehledná politická situace nakonec vyvine, je nyní takřka nemožné odhadovat. Ostrá volební kampaň začne na Slovensku v létě, a dokud nebudou sestavené kandidátní listiny, není ani jasné, kdo bude za koho kandidovat.

Video: "Očekáváme pomstychtivost a zákeřnost," komentoval Matovič pád slovenské vlády. (16. 12. 2022)