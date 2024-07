Britský soud se zastal ženy, na kterou při pandemii covidu-19 schválně kašlal šéf

Britský soud nařídil zaměstnavateli zaplatit více než 26 tisíc liber (přes 784 tisíc Kč) bývalé zaměstnankyni za to, že jí během pandemie covidu-19 úmyslně zakašlal do obličeje. Podle soudu se muž rozhodl ženu trpící zdravotními problémy zesměšnit a zastrašit, napsal v úterý list The Guardian.

Dvaašedesátiletý Kevin Davies podle soudu zesměšňoval zaměstnankyni své firmy zabývající se prodejem automobilů a nemovitostí ve dnech před vyhlášením koronavirové uzávěry poté, co před kolegy vyjádřila své zdravotní obavy. Žena požádala kolegy ve firmě Cawdor Cars, aby si od ní drželi odstup, jak během pandemie doporučovaly úřady, protože trpí psoriatickou artritidou a autoimunitním onemocněním. Davies ale "záměrně a hlasitě kašlal jejím směrem a prohlašoval, že je směšná", uvedl soudce Tobias Vincent Ryan. Davies se podle něj týden před vyhlášením prvního lockdownu v Británii "svým hrubým chováním rozhodl ženu zesměšnit a zastrašit", dodal soudce. Žena v letech 2017 až 2020 pracovala pro společnost Cawdor Cars v Newcastle Emlynu v západním Walesu a vydělávala 11 liber na hodinu (332 Kč). Společnost má šest poboček v jižním a západním Walesu. Má také sekci pronájmu nemovitostí, kde žena pracovala jako správkyně svého portfolia, zahrnujícího hotely a bytové projekty. Soudce zjistil, že ostatní členové vedení firmy o incidentu s kašláním slyšeli, ale když byli předvoláni k podání svědectví u soudu, působili podle něj "defenzivně a ne zcela přímočaře". Žena si podle něj na chování svého šéfa "vehementně" stěžovala a po necelých třech měsících z firmy odešla. "Dala výpověď přinejmenším zčásti proto, že se stala obětí; to byl hlavní a významný faktor v jejím rozhodnutí. Měla pocit, že jí byl odchod částečně usnadněn kvůli jejím stížnostem. Měla pravdu," řekl soudce. Soudce nařídil, aby žena obdržela přes 26 tisíc liber, z toho 18 tisíc od společnosti Cawdor Cars, která jí má zaplatit odškodné za ublížení na citech. Dalších více než 3800 liber za nespravedlivé propuštění a přes 4500 liber na úrocích má ženě vyplatit přímo Davies. "Věděl, že nemám žádnou imunitní ochranu kvůli lékům, které musím užívat, a záměrně mi kašlal do obličeje. Třásla jsem se. Nejsem hloupá … v životě jsem toho musela snést hodně - ale tohle mě opravdu dostalo," řekla žena při soudním jednání.