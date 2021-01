Johnson si vyjel na kole 11 kilometrů od bydliště. Porušil opatření, tvrdí kritici

Britský premiér Boris Johnson čelí kritice kvůli vyjížďce na kole, kterou podnikl v době plošné uzávěry kvůli šíření koronaviru. V neděli jej spatřili zhruba jedenáct kilometrů od sídla v Downing Street, kde s rodinou pobývá, informoval list The Evening Standard.

Podle kritiků tím porušil opatření, která sám zavedl. Náměstek ministryně vnitra ale řekl, že cvičení v okolí bydliště je povolené. Přesnou definici však okolí bydliště v anglických pravidlech nemá.

Johnsona v neděli viděli na kole v Olympijském parku na východě Londýna, tedy zhruba jedenáct kilometrů od Downing Street. "Vzhledem k současné situaci jsem byla v šoku, když jsem ho viděla, jak bezstarostně jede na kole," řekla listu The Evening Standard svědkyně Johnsonova výletu.

Podle pravidel, která britská vláda v Anglii minulý týden zavedla spolu s plošnou uzávěrou, je možné sportovat venku, ale jen "lokálně", tedy v okolí bydliště.

Premiéra se už v pondělí zastal ministr zdravotnictví Matt Hancock. "Je v pořádku, když jdete na dlouhou procházku a skončíte sedm mil od domova, to je v pořádku, ale měli byste zůstat v místě bydliště," řekl.

Také náměstek ministryně vnitra Kit Malthouse stanici Sky News řekl, že delší vyjížďky na kole jsou i v době plošné uzávěry povolené. "To, o co lidi žádáme, je, aby při sportování zůstali v místě bydliště," uvedl. Co tento termín znamená, je podle něj ale "samozřejmě otázkou interpretace". Lidé podle něj ale "zhruba vědí", co vláda myslí tím, když vyžaduje lokální sportování.

Také šéfka londýnské policie Cressida Dicková uvedla, že Johnsonův výlet nebyl v rozporu se zákonem. Dodala nicméně, že by policii pomohlo, kdyby existovala jasná definice toho, co znamená sportovat "lokálně".

Podle stanice BBC ve vládních pravidlech stojí, že "lokálně" znamená "zůstat ve vesnici, městě nebo části velkého města", kde lidé žijí.

O tom, jak daleko je možné se z místa bydliště vzdálit, se přitom v Británii v posledních dnech živě diskutovalo. Dvě ženy totiž podle stanice BBC dostaly pokutu 200 liber (5800 Kč), protože se odvezly autem z domova osm kilometrů, než vyrazily na procházku do přírody. Policie nicméně později pokutu zrušila a ženám se omluvila.

V Británii, která má 67 milionů obyvatel, od počátku prosince opět rostou denní přírůstky nakažených, minulý týden se několikrát dostaly nad 60.000. Celkem se nákaza virem SARS-CoV-2 prokázala u více 3,1 milionu lidí. S covidem-19 v Británii zemřelo přes 81.000 nakažených. V britských statistikách úmrtí se přitom objevují pouze lidé, kteří měli během čtyř týdnů před smrtí pozitivní test na koronavirus.

Na jihu Anglie se na konci loňského roku objevila nová, nakažlivější mutace koronaviru SARS-CoV-2. Podle vládních odborníků je tato varianta už téměř v celé zemi dominantní.

Video: Cítím se jako rybička, říkal Johnson po propuštění z nemocnice