Britský plastický chirurg prováděl pacientkám zbytečné operace prsou, hrozí mu doživotí

Plastický chirurg z Velké Británie prováděl svým pacientkám zbytečné operace prsou a doživotně je na tělě poškodil. Britský soud ho uznal vynným v 17 případech těžkého ublížení na těle a nyní mu hrozí až doživotí. Své pacientky přesvědčoval, že jim hrozí rakovina prsu, lhal jim a riziko zveličoval, poté je přesvědčil k operaci. Jedna z pacientek, postižená zbytečným odebráním prsu, jej označila za psychopata.

Londýn - Kdysi přednímu plastickému chirurgovi, který v Británii ženám upravoval prsa, hrozí doživotní vězení. Soud ho v pátek usvědčil z toho, že prováděl nadbytečné operace, jimiž mnoho svých obětí, především žen, doživotně a zcela vědomě na těle poškodil. Lékař nyní bude ve vazbě čekat na rozhodnutí o výši trestu, který by mu měl soud vyměřit v květnu.

Porota nottinghamského soudu shledala Iana Patersona vinným v 17 případech, kdy způsobil poranění s úmyslem těžkého ublížení na těle, a v dalších třech případech, kdy způsobil poranění, informovala agentura AP.

Devětapadesátiletý lékař pacientkám lhal nebo zveličoval u nich riziko rakoviny, aby je přesvědčil k operaci. "Z 11 obětí, které se vztahují k jeho obvinění, žádná neměla rakovinu, a přesto je přinutil věřit, že jsou ohroženy. To bylo kruté a zbytečně vedlo k utrpení a životě ve strachu mnoha lidí," řekl policejní komisař anglického regionu West Midlands Mark Payne. "Paterson byl vědomý tyran, který si zahrával s lidskými životy, aby mohl vést luxusní život," dodal Payne.

Chirurg podle policie vlastní luxusní dům v Birminghamu a další nemovitosti v Cardiffu, Manchesteru a Spojených státech. Poškodil přitom stovky pacientů, z nichž někteří se jako svědci zúčastnili soudního procesu. Ten se zabýval chirurgickými zákroky z let 1997 až 2011.

Frances Perksová, jedna ze žalujících pacientek postižená zbytečnou mastektomií, si přeje, aby doktor "shnil v pekle". "Myslím, že je to psychopat," dodala. "Proč by někdo se zdravým úsudkem prováděl operace na lidech s vědomím, že to nepotřebují?" táže se Perksová.

