Britský parlament vystupňoval vyšetřování Cambridge Analytica. Získal interní data

Britští poslanci vyšetřující skandál kolem poradenské firmy Cambridge Analytica přistoupili k mimořádnému kroku, když využili pravomoci parlamentu a donutili amerického podnikatele, aby jim odevzdal sadu interních dokumentů společnosti Facebook. Web deníku The Guardian informoval, že zabavené materiály by mohly obsahovat citlivou komunikaci mezi vrcholnými manažery Facebooku týkající se rozhodování firmy o ochraně osobních informací uživatelů její sociální sítě.

Události kolem Cambridge Analytica, která se podvodným způsobem před lety dostala k datům 87 milionů facebookových uživatelů, vyšetřuje výbor britské Dolní sněmovny pro digitální svět, kulturu, média a sport (DCMS). Jeho předseda Damian Collins použil málokdy viděný mechanismus ve snaze získat dokumenty od zakladatele americké firmy Six4Three, která se v Kalifornii s Facebookem soudí kvůli selhání své aplikace vyvinuté pro stejnojmennou sociální síť.

Poslanci podle britských médií využili toho, že americký podnikatel přijel do Londýna. Do jeho hotelu údajně poslali pracovníka sněmovny dohlížejícího na pořádek v jednacím sále, aby mu tlumočil dvouhodinové ultimátum pro odevzdání dokumentů.

"Když tak zakladatel softwarové firmy neučinil, byl podle všeho eskortován do parlamentu. Bylo mu řečeno, že mu hrozí pokuty a dokonce vězení, pokud by dokumenty nepředal," popsal The Guardian.

Zpravodajská společnost kroky poslaneckého výboru označila za "velmi neobvyklé". "Jsme v neprobádaném území. Toto je bezprecedentní krok, ale také je to bezprecedentní situace. Od Facebooku se nám odpovědí nedostalo a věříme, že dokumenty obsahují informace, na které se vztahuje velmi významný veřejný zájem," řekl poslanec Collins.

Jeho parlamentní výbor se kvůli skandálu kolem Cambridge Analytica opakovaně pokouší vyslechnout šéfa Facebooku Marka Zuckerberga, ten však všechna pozvání odmítl. "Máme pro Facebook velmi závažné dotazy. Zavádějícím způsobem nás infomoval ohledně ruských aktivit na platformě a stran skandálu Cambridge Analytica neodpověděl, kdo o čem a kdy věděl," dodal Collins.

Kvůli problematické komunikaci s kalifornskou společností britští poslanci v rámci svého vyšetřování sáhli k málokdy vídanému postupu. Sada zabavených dokumentů, která obsahuje e-maily posílané mezi pracovníky Facebooku, podle Collinse zahrnuje informace o tom, jak společnost nakládá s daty uživatelů. Šéf výboru DCMS uvedl, že materiály již prošel a že se svými kolegy v příštích dnech probere další postup.

Zakladatel Six4Three citlivé dokumenty získal skrze právní postupy v rámci soudního sporu s Facebookem. Ten na zprávy o jejich zabavení v Londýně reagoval prohlášením, podle kterého se na informace vztahuje ochranné nařízení kalifornského soudu. "Požádali jsme výbor DCMS, aby je neprocházela a vrátila je Facebooku nebo jeho právním zástupcům. Další komentář nemáme," dodala firma.