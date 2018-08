Facebook smazal skupinu Naštvané matky. Šlo o žumpu nenávisti, říká expert na sociální sítě Dočekal

"Dáváme prostor lidem, kteří nemají zastání v mainstreamových médiích a ve veřejném prostoru," nesouhlasí s kritikou správkyně skupiny Eva Hrindová. Informace přebírala převážně z Parlamentní listy, Echo24, Protiproud, Argument nebo iDnes.cz.

Praha - Společnost Facebook, která se v poslední době snaží bojovat proti šíření nenávisti a dezinformací, smazala skupinu Naštvané matky. Odborníci na sociální sítě tvrdí, že jde o správný krok, protože účet podle nich šířil nenávist hlavně proti islámu.

Naštvané matky na sociální síti letos například naznačovaly, že za smrt a zranění několika lidí v německém Münsteru mohl migrant. Později se ukázalo, že šlo o psychicky nemocného rodilého Němce. Podobných případů byla celá řada.

Pár chyb se stalo, nejsme tisková kancelář, brání se zakladatelka

"A není to jedno? Jak se jednou otevřou brány násilí a zlu, těžko se zavírají… I kdyby byl pachatelem Němec z nejroduvěrnějších - nemyslíte, že před zaplavením Německa migranty by se něco takového stalo??" reagoval tehdy na upozornění profil Naštvaných matek.

Jeho tváří je Eva Hrindová, která profil přes tři roky obsluhovala a investovala do něj desítky tisíc korun. Se smazáním profilu nesouhlasí, ale přiznává, že v minulosti k několika chybám při zveřejňování příspěvků došlo.

"Každý den jsme dávali osm příspěvků, nejsme tisková kancelář a nemáme tým rešeršistů. Jsme zájmová, názorová stránka, která přebírá informace z jiných zdrojů," reaguje pro Aktuálně.cz na kritiku Hrindová a dodává, že informace přebírala převážně z českých serverů, jako jsou Parlamentní listy, Echo24, Protiproud, Argument nebo iDnes.cz.

Hrindová je bývalá členka ODS, za kterou kandidovala v roce 2006 do sněmovny. Před dvěma lety se už bez podpory občanských demokratů znovu neúspěšně snažila dostat do Senátu. Hrindová je ze smazání profilu rozčarovaná a odmítá, že by porušovala pravidla sociální sítě nebo šířila nenávist.

"Snažíme se ukázat, co je islám za náboženství, pomoci lidem ho pochopit, dívat se na něj objektivně. Dáváme prostor lidem, kteří nemají zastání v mainstreamových médiích a ve veřejném prostoru, ta naše témata se do prostoru nedostávala," vysvětluje bývalá členka ODS.

Hrindová na jednu stranu tvrdí, že se chtěla na islám dívat objektivně, přitom Naštvané matky na sociální síti zveřejnily fotografii muslimské ženy s látkovou maskou battoulah. Podle jejich tehdejšího komentáře má maska ženy umlčovat - přitom jde o módní doplněk.

"Slyšel jste někdy něco o metafoře? Existují ženy, které chodí celé zahalené a speciálně si zahalují pusu. Tohle je příspěvek, který jsme zveřejnili v nadsázce, a bylo to z toho zřejmé. Nebyl to odborný příspěvek," reaguje na kritiku Hrindová.

Odborníci na sociální sítě a manipulace jejich prostřednictvím jako Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost nebo analytik Daniel Dočekal ale upozorňují na další sporné příspěvky. Hrindová před lety zaútočila na členku organizace HateFree Culture Lucii Bittalovou, která i přes vážnou nemoc šířila osvětu proti rakovině. Hrindová o ní napsala, že si za svou nemoc může sama, a šířila nepodložené informace o vzniku rakoviny.

Kromě toho Naštvané matky sdílely také falešný inzerát, kde autor tvrdil, že brněnské hnutí Nesehnutí provádí nábor sexuálních asistentek pro tělesně postižené. Leták byl ale podvrh, který měl zřejmě za cíl hnutí diskreditovat.

"Vám tyhle marginálie připadají jako dost silný důvod na to, aby byla zrušena stránka s tak obrovským dosahem?" reagovala na výčet sporných příspěvků Hrindová. Za zrušením stránek vidí snahu umlčet názorový proud, který nemá být slyšet. Naštvané matky Facebook podle ní zrušil kvůli tomu, že byly v minulosti nejvíce nahlašovány kvůli porušování pravidel.

"Jde o nesouhlas s našimi postoji a neschopnost respektovat lidi, kteří mají jiné názory. Kritiku vnímám velmi silně a kvůli tomu jsem změnila i styl, jak jsem psala některé příspěvky. Dávala jsem si pozor na to, aby ty příspěvky byly vždy věcné, a poslední dobou nám ani nebyly příspěvky mazány," dodává.

"Žumpa nenávisti"

"Jsou radikální iniciativou, která pro propagaci sebe a svých postojů korespondujících s agresivním nacionalismem využívá manipulativního obsahu, dezinformací a polopravd," říká analytik Institutu pro politiku a společnost Roman Máca a připomíná, že Hrindová rozšířila i falešný citát Jana Wericha.

Hrindová tehdy na rozšíření lživého citátu reagovala tím, že není podstatné, že falešný Werichův citát je hoax, protože lidé mají silnou tendenci věřit, že Werich by něco takového mohl říct.

"V tomto duchu 'sice to není pravda, ale mohla by být' fungovala i stránka Naštvané matky, která zplošťovala problematiku migrace a islámu do roviny internetových hoaxů, smyšlených citací, vytržení z kontextu či vymyšlení kontextu vlastního, který se, jak se říká, hodí do krámu," doplňuje Máca.

Obdobně vnímá Naštvané matky analytik a expert na sociální sítě Daniel Dočekal. "Byly žumpou nenávisti a opakovaně porušovaly pravidla sociální sítě," říká Dočekal.

Hrindová sice odmítá, že chtějí šířit rasismus nebo podněcovat k nenávisti, přiznává ale, že občas byly některé příspěvky ostřejšího rázu a někteří lidé se nechali unést. "Vy se divíte, že člověk cítí nějakou hořkost? Lidé ale zaměňují kritiku a útok. Když něco správně pojmenujeme a neútočíme na ty nositele toho chování, to není útok, to je kritika. Nejsme rasisti, jen dáváme prostor pro vyjádření lidem, které nikdo neposlouchá. Žádné vulgární příspěvky nedáváme, vulgární komentáře mažeme, rasismus neděláme, hoaxy záměrně nešíříme, a když se to stalo, omluvili jsme se. Nemůžu se ubránit tomu, že jde o umlčení určitých postojů a názorů," uzavřela Hrindová.

Odborník na sociální sítě Daniel Dočekal připomíná, že Naštvané matky už před nedávnem na jeden den z Facebooku zmizely. Nyní se zdá, že jde ze strany společnosti Facebook o definitivní rozhodnutí. "Jsou nepoučitelní. Útočili na různé lidi, zesměšňovali kohokoli, kdo se jim nehodil," dodává Dočekal.

Podle Dočekala Facebook nerozumí českým reáliím, příspěvky podněcující nenávist tak na síti bez problémů přežívají a trvá dlouho, než dojde k zablokování. "Pokud je ale něco opakované nahlášené, tak se na to zaměří a nakonec tu stránku zruší."

I přesto, že Facebook přistoupil ke zrušení stránek Naštvaných matek, nemusí to být definitivní. V minulosti podobně přerušil fungování stránek radikálního politika Martina Konvičky a jeho "Islám v ČR nechceme". Po pár dnech je však obnovil.

"V tomto případě se to ale stát nemusí, protože Facebook má dost nahnáno po aféře s Cambridge Analytica, tlaku na fake news a kvůli tomu, že má mazat příspěvky v rozporu se zákonem a tak dále. A rád dokazuje, že se to snaží dělat dobře. I když je stále velmi netransparentní," uzavírá Dočekal.

Analytik Máca se pozastavuje nad tím, jak podporovatelé Naštvaných matek označují smazání profilu za cenzuru. "Je zajímavé, že podobní lidoví spasitelé jako Naštvané matky hlásají, jak k nám příchozí mají dodržovat naše pravidla. Ale když tito spasitelé přijdou do prostředí Facebooku, kde mají dodržovat pravidla Facebooku, tak už se jim to nelíbí a chtějí si určovat pravidla vlastní," říká Máca.