Britská vláda má plán B brexitu, chce setrvání na jednotném trhu i v celní unii

Britská ministryně práce Amber Ruddová v sobotu jako první členka vlády Theresy Mayové naznačila, jak by mohl vypadat "plán B", pokud parlament v úterý odmítne schválit dohodu o odchodu Británie z Evropské unie. Británie by podle Ruddové, která je jednou z nejbližších spojenkyň premiérky Mayové, mohla usilovat o model "Norsko plus", tedy setrvání na jednotném trhu i v celní unii.

O brexitové dohodě, kterou vláda premiérky Mayové vyjednala s Bruselem, se bude v britském parlamentu hlasovat v úterý. Proti dokumentu se staví nejen opozice, ale i severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), která menšinovou vládu Mayové podporuje, a dokonce i několik desítek poslanců vládních konzervativců. Podle dosavadních informací se zdá, že dohoda podporu zákonodárců nezíská.

Premiérka Mayová až dosud odmítala hovořit o tom, co se stane, pokud poslanci její brexitovou dohodu odmítnou. Soustředí se podle svých slov na získání podpory pro text, který je podle ní tím nejlepším, jaký mohla Británie vyjednat. Zároveň v posledních dnech varovala, že alternativou k její dohodě není jen odchod z unie bez dohody, ale i setrvání Británie v EU.

Amber Ruddová dnes sice souhlasila se svou šéfkou, zároveň ale uvedla, že by řešení patové situace mohla přinést i dohoda podobná té, kterou má s Evropskou unií Norsko. "Pokud (dohoda Mayové) neprojde, mohlo by se stát cokoli: lidové hlasování, Norsko plus, mohla by nastat jakákoli z těchto možností," řekla BBC Ruddová, která se po dubnové rezignaci na post ministryně vnitra znovu členkou vlády stala v polovině listopadu poté, co její předchůdkyně na ministerstvu práce Esther McVeyová rezignovala pro nesouhlas s brexitovou dohodou.

Listu The Times Ruddová řekla, že model "Norsko plus" je pro případ, že parlament dohodu s EU neschválí, jejím favoritem.

Norsko není členem Evropské unie, je ale členem unijního jednotného trhu, ve kterém platí volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Model "Norsko plus" by znamenal, že by Británie zůstala také v celní unii, jejímž členem skandinávské království není. Ministryně Ruddová však zároveň zdůraznila, že nikdo neví, "zda se dá takové dohody dosáhnout".

Pokud bude dohoda v úterý odmítnuta, je Ruddová přesvědčena, že by měla premiérka Mayová zůstat ve své funkci. "Nepřipadá v úvahu, aby odcházela," řekla ministryně. Podle The Times nicméně opoziční Labouristická strana usiluje o vytvoření "protimayovské koalice", do které by se zapojili i poslanci DUP a rebelující konzervativní poslanci.

Cílem této koalice by mělo být svržení premiérky. Podle stejného listu uvažují o rezignaci na svou funkci v případě odmítnutí dohody v parlamentu hned tři ministři současné vlády.

Podle analýzy britské agentury PA už veřejně oznámilo, jak hodlá hlasovat, celkem 163 poslanců. Pouze 27 jich řeklo, že dohodu podpoří, 122 jich se jich naopak vyslovilo proti a to včetně 29 poslanců vládní Konzervativní strany.